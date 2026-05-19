Cristiano Ronaldo entró en el negocio de transmitir la Copa del Mundo a través de un canal de televisión

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que su carrera no se limita únicamente a lo que haga dentro de la cancha. Mientras se prepara para disputar el Mundial 2026 con Portugal, torneo en el que podría seguir agrandando su historia con la selección, el delantero también empezó a moverse fuerte en el negocio que rodea al fútbol, especialmente en el mundo de las transmisiones digitales.

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En las últimas horas comenzó a circular la versión de que Cristiano había comprado un canal para transmitir el Mundial, pero la realidad tiene un matiz importante. El portugués no adquirió un canal de televisión tradicional, sino que se convirtió en socio estratégico y accionista de LiveModeTV, una plataforma de streaming deportivo que tendrá participación en la transmisión de partidos de la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo entró a LiveModeTV

De acuerdo con Europa Press, Cristiano Ronaldo y la empresa brasileña LiveMode anunciaron una asociación por la que el futbolista se incorpora como socio estratégico y accionista de la compañía de retransmisiones deportivas digitales fuera de Brasil. Es decir, el movimiento apunta directamente al consumo de deporte por internet, redes sociales y plataformas gratuitas, más que a la televisión convencional.

La jugada no es menor. LiveModeTV está vinculada al modelo de CazéTV en Brasil, un proyecto que ha ganado fuerza por transmitir eventos deportivos de forma abierta, con un formato más cercano a las nuevas audiencias y financiado por publicidad. Contra todo pronóstico para quienes todavía creen que el fútbol vive únicamente de los canales tradicionales, este tipo de plataformas se están convirtiendo en una alternativa real para ver grandes torneos.

¿Transmitirá partidos del Mundial 2026?

Sí, aunque también hay que explicarlo con precisión. Según Euronews, LiveModeTV será responsable de emitir 34 partidos del Mundial 2026 en directo y sin costo para los espectadores, incluyendo los encuentros de la Selección de Portugal. La cobertura estaría orientada al mercado portugués y se apoyaría en YouTube y redes sociales.

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Esto quiere decir que Cristiano no “compró el Mundial” ni se quedó con todos los derechos globales del torneo. Lo que hizo fue entrar como inversionista en una plataforma que tendrá derechos para transmitir una parte importante de la Copa del Mundo de manera gratuita, al menos en ese modelo digital que busca competir con las formas tradicionales de consumo deportivo.

Preocupante para la televisión clásica, pero llamativo para los hinchas, es que este tipo de apuestas pueden marcar el camino de lo que viene. Cada vez más aficionados prefieren ver partidos, resúmenes, reacciones y contenido adicional desde el celular, sin depender necesariamente de una suscripción costosa o de una transmisión rígida.

El negocio de Cristiano sigue creciendo

Este movimiento también encaja con la expansión empresarial de Cristiano Ronaldo. El portugués ya tiene una marca personal gigante, negocios ligados a su imagen y una presencia enorme en redes sociales. Su canal de YouTube, además, reforzó esa idea de que CR7 no solo es futbolista, sino también una marca de entretenimiento con alcance global.

Se espera que LiveModeTV arranque su operación internacional con fuerza antes del Mundial, aprovechando justamente el impacto de Ronaldo y el atractivo de Portugal en la Copa del Mundo. Para el jugador, el negocio tiene un componente particular: podría estar dentro del torneo como protagonista en la cancha y, al mismo tiempo, como parte de una plataforma que lo transmite.

Lo que faltaba para una carrera llena de récords: Cristiano Ronaldo también quiere jugar en el otro partido del fútbol moderno, el de las audiencias, las plataformas y el streaming.