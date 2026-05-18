Súper estrella de España se fracturó y dice adiós al sueño del Mundial 2026

Las alarmas en Las Rozas han pasado de la inquietud al pesimismo absoluto. Lo que comenzó como una molestia física en la estrella del FC Barcelona se ha confirmado como la peor noticia posible para Luis de la Fuente: Fermín López sufre una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y se perderá la cita mundialista.

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El quirófano dicta sentencia

Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club catalán, el diagnóstico no deja lugar a dudas. El onubense deberá pasar por el quirófano para tratar una lesión en el “meñique” del pie, una dolencia compleja cuyos plazos de recuperación oscilan entre las seis y ocho semanas.

Con la lista definitiva prevista para este lunes, el tiempo se ha convertido en el peor enemigo de Fermín. A diferencia de las molestias musculares que atraviesan compañeros como Lamine Yamal o Nico Williams, la fractura ósea impide cualquier intento de tratamiento conservador para llegar a tiempo a la fase de grupos.

Un vacío táctico para De la Fuente

La baja de Fermín es un golpe demoledor para los planes estratégicos de la Selección Española. Aunque su rol en la fase clasificatoria fue secundario, su explosión en el tramo final de la temporada —siendo clave en el título de Liga del Barcelona con 13 goles y 17 asistencias— lo habían catapultado a la categoría de “fijo entre los fijos”.

De la Fuente contaba con la polivalencia y la energía de Fermín para liderar la unidad ofensiva en los primeros encuentros del Mundial, especialmente mientras piezas clave como Mikel Merino o los propios Lamine y Nico dosifican esfuerzos de cara al duelo ante Uruguay.

Moleiro y Fornals: Los candidatos a la vacante

Con la ausencia confirmada de Fermín y la baja segura de Barrenetxea, el seleccionador nacional se ve obligado a recurrir a su prelista de 55 nombres para recomponer el bloque. En este escenario, dos nombres emergen con fuerza:

Alberto Moleiro: El joven talento del Villarreal ha firmado una campaña espectacular con 10 goles en su debut con el “submarino amarillo”. Su capacidad para jugar por dentro y por fuera lo convierte en el relevo natural por perfil futbolístico. Pablo Fornals: Un viejo conocido de De la Fuente que ya estuvo presente en las últimas convocatorias de noviembre y marzo. Su experiencia internacional le otorga una ventaja competitiva en torneos de corta duración. Yeremy Pino: El canario, siempre del gusto del cuerpo técnico cuando las lesiones le respetan, también gana enteros para ocupar un lugar en la expedición.

La decisión final se conocerá en pocas horas, pero el sentimiento en la concentración española es de profunda tristeza. España pierde a su jugador más en forma en el momento más inoportuno, obligando a una reestructuración de última hora en el sueño por la cuarta estrella.