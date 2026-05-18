Atlético Nacional se afianza en el liderato tras una emocionante fecha 11 de la Liga Femenina

La Liga Femenina en Colombia no da tregua y, tras el cierre de la undécima jornada este domingo, el panorama en la parte alta de la tabla está más encendido que nunca. Atlético Nacional logró conservar su posición de privilegio en una fecha donde los equipos grandes hicieron respetar su jerarquía, dejando una lucha milimétrica por los primeros lugares.

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Nacional manda, pero el Cali y América no ceden terreno

El conjunto “Verdolaga” cumplió con su tarea en casa al imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante el Once Caldas. Con este resultado, las antioqueñas alcanzaron las 27 unidades, manteniéndose como las únicas líderes del certamen. Sin embargo, la presión es máxima, ya que el Deportivo Cali le pisa los talones con 26 puntos tras su contundente goleada 0-5 ante Llaneros.

Por su parte, el América de Cali cerró la jornada con broche de oro este domingo al vencer 2-0 al Deportivo Pasto, consolidándose en la tercera casilla con 25 puntos. No se queda atrás Millonarios, que tras brillar como visitante con un 0-3 ante Fortaleza, se ubica cuarto con 24 unidades y la mejor diferencia de gol del torneo (+16).

Resumen de resultados: Una lluvia de goles en la jornada

La fecha 11, que inició el pasado viernes 15 de mayo, dejó marcadores destacados que reconfiguraron la zona media de la tabla:

Goleadas visitantes: Además del Cali y Millonarios, Santa Fe hizo lo propio al derrotar 2-0 al Medellín, mientras que Internacional de Bogotá venció 1-2 a Orsomarso.

Además del Cali y Millonarios, Santa Fe hizo lo propio al derrotar 2-0 al Medellín, mientras que Internacional de Bogotá venció 1-2 a Orsomarso. Duelos cerrados: Bucaramanga cayó por la mínima ante Internacional de Palmira, y Real Santander rescató un empate 1-1 frente al Junior de Barranquilla.

Así se jugará la fecha 12: Duelos definitivos

Sin tiempo para el descanso, los equipos ya preparan la duodécima jornada, que será vital para las aspiraciones de clasificación. La acción comenzará este miércoles 20 de mayo con el choque entre Bucaramanga y Deportivo Cali a las 4:00 p.m.

Entre los duelos más atractivos del fin de semana destacan:

Sábado 23 de mayo: Internacional de Bogotá recibirá al América (2:00 p.m.), un partido clave para las aspiraciones de las bogotanas de mantenerse en el grupo de los ocho.

Internacional de Bogotá recibirá al América (2:00 p.m.), un partido clave para las aspiraciones de las bogotanas de mantenerse en el grupo de los ocho. Domingo 24 de mayo: El líder, Atlético Nacional, viajará a territorio nariñense para enfrentar al Deportivo Pasto (3:00 p.m.), buscando dar un paso definitivo hacia la siguiente fase.

La competitividad de este año demuestra el crecimiento del fútbol femenino en el país, con figuras como Hugo Rodallega y Alfredo Morelos siguiendo de cerca la actualidad de sus clubes, mientras las jugadoras locales siguen demostrando un nivel técnico que invita a los aficionados a llenar los estadios.