Real Cartagena da el zarpazo: Remontada épica y liderato solitario en los cuadrangulares del Torneo BetPlay

El Torneo BetPlay ha entrado en su fase de máxima ebullición. La quinta jornada del Grupo B de los cuadrangulares finales ha reconfigurado por completo el camino hacia la gran final, dejando a Real Cartagena como el nuevo y único dueño del liderato tras una jornada de infarto donde el Unión Magdalena cedió terreno ante un combativo Barranquilla.

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Remontada heroica en la capital: El ‘Heroico’ manda

El compromiso entre Bogotá y Real Cartagena fue una auténtica montaña rusa de emociones. El conjunto capitalino sorprendió al inicio del encuentro imponiéndose en el marcador, poniendo en jaque las aspiraciones de los dirigidos por el cuerpo técnico cartagenero. Sin embargo, la jerarquía del cuadro visitante salió a flote en el segundo tiempo.

Con una reacción contundente, el equipo de la “Heroica” logró darle la vuelta al marcador para sellar un 2-1 definitivo. Este resultado le permite al Real Cartagena alcanzar los 10 puntos, superando la línea del Unión Magdalena y llegando a la última jornada con la ventaja competitiva de depender de sí mismo para clasificar a la final.

Unión Magdalena tropieza ante un Barranquilla con 10 hombres

En el otro duelo de la zona, el Unión Magdalena vivió una tarde de frustración en su visita al Barranquilla. A pesar de que el equipo local sufrió la expulsión temprana de Migue Agámez, lo que obligó al Barranquilla a jugar casi todo el partido en inferioridad numérica, el “Ciclón Bananero” no logró capitalizar la ventaja.

En un cierre agónico y cargado de tensión, el Barranquilla rescató un empate 1-1 que supo a victoria para los locales y a una oportunidad perdida para los samarios. Con este empate, el Unión Magdalena quedó relegado a la segunda posición con 8 puntos, quedando ahora a la espera de un traspié del líder en la fecha final.

Tabla de posiciones: Así marcha el Grupo B

A falta de una jornada para conocer al finalista de esta zona, la clasificación refleja la paridad y la intensidad del fútbol de ascenso en Colombia:

Real Cartagena: 10 puntos (+2) Unión Magdalena: 8 puntos Barranquilla: 6 puntos Bogotá: 2 puntos

La última fecha definirá si el Real Cartagena logra ratificar su favoritismo o si el Unión Magdalena puede obrar el milagro del regreso al liderato. Por ahora, el ambiente en la capital de Bolívar es de total optimismo ante un equipo que parece haber encontrado su mejor forma en el momento justo del campeonato.