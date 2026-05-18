La hoja de ruta de Messi: Los candidatos del ’10′ para el Mundial 2026 y la realidad de Argentina

El astro argentino Lionel Messi alza una réplica de la Copa Mundial tras un partido amistoso contra Panamá, el 23 de marzo de 2023, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha entrado en su fase definitiva. A menos de un mes de que el balón ruede en las sedes de Estados Unidos, Canadá y México, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, ha compartido sus sensaciones sobre la cita orbital en una reveladora charla con el ‘Pollo’ Álvarez. En sus declaraciones, el astro rosarino no solo analizó las posibilidades de la Albiceleste para revalidar el título de Qatar 2022, sino que puso nombre y apellido a las selecciones que, según su criterio, llegan en mejor forma.

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Los favoritos de Leo: Francia, España y el “efecto Ancelotti” en Brasil

Para el actual jugador del Inter de Miami, la chapa de campeón no le quita objetividad. Messi fue claro al señalar que existen equipos que hoy ostentan un nivel de juego superior. Francia encabeza su lista de candidatos: “Está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel”, afirmó el zurdo, reconociendo la profundidad de plantilla de los galos.

Asimismo, destacó el resurgir de España, equipo que tras conquistar la Eurocopa ha logrado consolidar un cambio generacional exitoso. Sin embargo, una de sus menciones más llamativas fue hacia el eterno rival: Brasil. Bajo la nueva dirección técnica de Carlo Ancelotti, la Canarinha vuelve a estar en el radar del ’10′: “Si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, siempre es candidato y tiene los jugadores para pelear”, señaló.

El grupo de la muerte y el factor sorpresa

El análisis de Messi se extendió a otras potencias europeas como Alemania e Inglaterra, pero hizo especial énfasis en Portugal. La selección liderada por Cristiano Ronaldo, que será rival de la Selección Colombia en la fase de grupos, fue calificada por Leo como “muy competitiva”.

No obstante, el exjugador del Barcelona dejó la puerta abierta a lo inesperado: “Siempre aparecen cosas raras o que uno no imagina”, advirtió, recordando que los mundiales suelen ser el escenario ideal para que selecciones emergentes rompan las apuestas.

Argentina: Ilusión frente a las adversidades físicas

Sobre el presente de la campeona del mundo, Messi mantuvo un tono de prudente optimismo. Reconoció que el equipo llega con desafíos, mencionando que algunos integrantes no atraviesan su mejor momento debido a lesiones o falta de ritmo, un tema que ha generado preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tras confirmarse bajas sensibles en otras selecciones.

“Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre. Cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar”, concluyó el capitán. Por ahora, mientras Messi abona el terreno para su futuro con la compra de un equipo en España y brilla en la MLS, el mundo del fútbol contiene el aliento esperando ver si el mejor de la historia puede levantar su segunda Copa del Mundo consecutiva.