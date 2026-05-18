Golpe de autoridad: Vingegaard conquista los Alpes y pone en jaque la ‘Maglia Rosa’ en el Giro de Italia

Jonas Vingegaard en un entrenamiento con el equipo Visma-Lease a Bike en Florencia y luciendo la nueva tricota del equipo, que no podrá vestir el tradicional amarillo por ser el color del líder del Tour de Francia.

El Giro de Italia 2026 ha entrado en su fase más volcánica. En la novena etapa, disputada entre Cervia y la imponente llegada en alto de Corno alle Scale, el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) dio un recital de ciclismo puro, llevándose su segundo triunfo parcial y enviando un mensaje directo a sus rivales: el “rey de la montaña” ha despertado.

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Éiner Rubio: Protagonismo y pundonor colombiano

La jornada no solo fue para los favoritos. Desde el inicio, la combatividad se apoderó del pelotón con una fuga numerosa donde el colombiano Éiner Rubio (Movistar Team) fue la gran figura. El corredor boyacense mostró su mejor versión al coronar en primer lugar el puerto de Querciola, liderando un grupo que llegó a tener más de dos minutos de ventaja sobre el gran lote.

Rubio resistió con valentía los ataques de hombres como Giulio Ciccone y se mantuvo en la pelea hasta los últimos kilómetros de la subida final, demostrando que sus piernas están listas para buscar una victoria de etapa en lo que resta de la “Corsa Rosa”. Su esfuerzo le permitió escalar posiciones en la clasificación general, situándose ahora en la casilla 36.

El huracán Vingegaard no tuvo piedad

Cuando la carretera se empinó definitivamente hacia Corno alle Scale, el Visma-Lease a Bike puso en marcha su maquinaria. Vingegaard, acompañado inicialmente por el austriaco Felix Gall, lanzó un ataque demoledor a falta de dos kilómetros para la meta. Con una cadencia infernal, el danés neutralizó a los últimos sobrevivientes de la fuga —incluido Rubio— y se marchó en solitario para cruzar la línea de meta con un tiempo de 4:20:22.

Clasificación General: La amenaza danesa es real

A pesar de la exhibición de Vingegaard, el portugués Afonso Eulálio logró defender con uñas y dientes su Maglia Rosa. El líder de la carrera resistió el embate de los escaladores y se mantiene en la cima, aunque su ventaja sobre el danés se ha reducido drásticamente a solo 2 minutos y 24 segundos.

Por el lado de los colombianos, Egan Bernal (Netcompany INEOS) sigue siendo el estandarte nacional en la clasificación general. El campeón del Tour de Francia y del Giro ocupa la posición 15, a 6:49 del líder, manteniéndose a la expectativa de lo que pueda suceder en las etapas de alta montaña de la segunda semana.

Día de descanso y el reto de la contrarreloj

Tras el esfuerzo épico en las montañas, el pelotón tendrá este lunes su segundo día de descanso. La acción regresará el martes con una cita crucial: una contrarreloj individual de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa. Será un terreno llano, ideal para especialistas y rodadores puros, donde hombres como Vingegaard buscarán seguir recortando tiempo, mientras que los escaladores como Egan Bernal y Éiner Rubio intentarán minimizar las pérdidas antes de volver a las cumbres italianas.