Caos en el fútbol sudamericano: Conmebol retira la localía a clubes bolivianos a falta de dos fechas de Libertadores y Sudamericana

ARCHIVO - Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL, ingresa al estadio durante el partido entre Venezuela y Canadá por los cuartos de final de la Copa América, el 5 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha tomado una decisión drástica que altera el desarrollo de las competiciones continentales de esta semana. Debido a la compleja crisis social y los persistentes bloqueos de carreteras en territorio boliviano, el organismo determinó trasladar a Asunción, Paraguay, los encuentros que los clubes Always Ready, Independiente Petrolero y Blooming debían disputar en condición de locales.

Le puede interesar: Campeón con el Junior, que también jugó en Millonarios, anunció su retiro del fútbol: cogió a más de uno por sorpresa

La medida, adoptada este domingo, responde a los 12 días de protestas lideradas por campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB), quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Aunque el conflicto se concentra en el altiplano, la logística y seguridad de las delegaciones internacionales se han visto comprometidas, obligando al cambio de sede.

El Alto pierde su “fortaleza” en la Libertadores

El golpe más duro lo recibe Always Ready. El equipo paceño no podrá hacer uso de los 4.150 metros de altitud del Estadio Municipal de El Alto para su duelo crucial frente al Mirassol de Brasil, programado para este martes por el Grupo G de la Copa Libertadores.

El club confirmó la noticia con resignación a través de un comunicado: “Por determinación de la Conmebol, debido a la situación que atraviesa nuestro país, el encuentro frente a Mirassol deberá disputarse en la ciudad de Asunción”. Este cambio representa un desafío deportivo mayúsculo para el equipo de la banda roja, que marcha último en su zona con 3 unidades y necesitaba de su localía extrema para recortar distancias frente al líder Mirassol (9 pts).

La tensión en la zona de Villa Ingenio, donde se ubica el escenario deportivo, escaló tras enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes en el sector de Río Seco, lo que terminó de convencer a la Conmebol de la inviabilidad de jugar en La Paz.

Efecto dominó en la Copa Sudamericana

La Dirección de Competiciones de la Conmebol extendió la medida a la Copa Sudamericana. A pesar de que ciudades como Sucre y Santa Cruz no registran disturbios de magnitud, la parálisis logística del país afectó a sus representantes:

Independiente Petrolero: Debía recibir a Botafogo en Sucre por el Grupo E. Ahora, el equipo de Chuquisaca buscará sus primeros puntos en territorio paraguayo frente al líder brasileño. Blooming: El cuadro cruceño tenía previsto enfrentar a Carabobo en el estadio ‘Tahuichi’ Aguilera por el Grupo H, pero también deberá viajar a Paraguay para cumplir con su calendario internacional.

Seguridad y logística: Las prioridades de Conmebol

La decisión busca evitar que se repitan incidentes como los del pasado jueves en el torneo local, donde los autobuses de Always Ready y The Strongest tuvieron que esquivar bloqueos y se registraron agresiones físicas entre hinchas y manifestantes.

Aunque la medida no afecta directamente a los clubes colombianos en esta fase, pues no tienen rivales bolivianos en sus grupos actuales, sienta un precedente importante sobre la rigurosidad de la Conmebol ante situaciones de orden público que pongan en riesgo la integridad de los deportistas y el cumplimiento de los contratos de transmisión televisiva. Por ahora, Asunción se convierte en la capital del fútbol boliviano por una semana, mientras el país andino intenta encontrar una salida a su crisis política.