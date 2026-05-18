Campeón con el Junior, que también jugó en Millonarios, anunció su retiro del fútbol: cogió a más de uno por sorpresa

El fútbol profesional colombiano despide a uno de sus volantes más elegantes de las últimas dos décadas. Sebastián Hernández, el mediocampista antioqueño que se ganó el respeto de la hinchada nacional por su visión de juego y manejo impecable del balón, ha decidido poner fin a su etapa como jugador activo. Sin embargo, su vínculo con el deporte no termina aquí, ya que iniciará de inmediato una ambiciosa carrera desde los despachos.

Le puede interesar: Brillante pero insuficiente: Richard Ríos cierra una temporada histórica con el Benfica bajo la sombra de la frustración

Una trayectoria de lujo en Colombia y el exterior

Hernández deja las canchas tras haber construido un recorrido envidiable que lo llevó a vestir algunas de las camisetas más pesadas del país. Desde sus inicios como una de las grandes promesas en las categorías juveniles de la Selección Colombia (Sub-17 y Sub-20), el volante demostró una madurez táctica que lo llevó a brillar en instituciones como Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas.

Sin duda, su paso más laureado fue por el Junior de Barranquilla, donde se consolidó como una pieza fundamental para la obtención de títulos de Liga, aportando la pausa y la experiencia necesaria en la zona de creación. Su talento también cruzó fronteras, dejando huella en clubes internacionales como el Emelec de Ecuador, Deportivo Táchira de Venezuela y el Ludogorets de Bulgaria, donde compitió al más alto nivel europeo.

De capitán a Director Deportivo: El nuevo rol en Independiente Yumbo

El cierre de su carrera como futbolista se dio en el Independiente Yumbo, club que ha servido de casa para sus últimos compases en el profesionalismo. Lejos de alejarse de la institución tras el retiro, el equipo vallecaucano ha confirmado que Hernández será el nuevo Director Deportivo del club.

“Cuelga los guayos, pero se queda en casa. Oficial: Nuestro eterno capitán, Sebastián Hernández, es el nuevo Director Deportivo”, anunció la institución a través de sus redes sociales. Esta decisión busca aprovechar el bagaje y el conocimiento de camerino que posee el antioqueño para fortalecer la planificación deportiva y la identidad de un proyecto que busca crecer en el ecosistema del fútbol nacional.

Un movimiento estratégico para el club

La transición de jugador a directivo es una tendencia creciente en el fútbol moderno, y para Independiente Yumbo, contar con una figura de la talla de Hernández representa un salto de calidad en su estructura administrativa. Sebastián ahora tendrá la responsabilidad de liderar la captación de talento y la gestión de la plantilla, aplicando todo lo aprendido bajo las órdenes de grandes técnicos a lo largo de su carrera.

Con este anuncio, el FPC pierde a un “10” clásico en el campo, pero gana a un gestor con visión que promete aportar orden y profesionalismo desde una faceta distinta. La afición colombiana, especialmente la de Barranquilla y Medellín, celebra el legado de un jugador que siempre priorizó el buen trato a la pelota.