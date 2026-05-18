Brillante pero insuficiente: Richard Ríos cierra una temporada histórica con el Benfica bajo la sombra de la frustración

La primera aventura de Richard Ríos en el fútbol europeo ha llegado a su fin, dejando un balance agridulce que combina la consagración individual con un inesperado golpe colectivo. El mediocampista de la Selección Colombia, quien se convirtió en el “ojo derecho” d6e José Mourinho en el Benfica, cerró la campaña con una anotación en la última jornada, pero no pudo evitar que las ‘Águilas’ se quedaran sin el premio mayor: el regreso a la UEFA Champions League.

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Un golazo para un invicto que supo a poco

En la despedida de la Primeira Liga ante el Estoril Praia, el Estadio da Luz fue testigo del gran momento del antioqueño. Apenas al minuto 7, Ríos exhibió su capacidad de llegada al área para capitalizar un centro de Andreas Schjelderup y enviar el balón al fondo de la red. Pese a que el Benfica firmó un contundente 3-1 y selló una hazaña estadística envidiable —terminar el torneo invicto con 23 victorias y 11 empates—, el destino fue cruel.

Los triunfos paralelos del Porto (campeón) y el Sporting de Portugal (segundo, con una actuación estelar del también colombiano Luis Javier Suárez) relegaron al Benfica a la tercera posición con 80 puntos. Este resultado obliga al equipo de Mourinho a conformarse con la Europa League, un castigo severo para un plantel que no perdió un solo partido en los 34 compromisos ligueros.

La confesión de Ríos: “Frustrado muchísimo”

Tras el pitazo final, el semblante de Richard Ríos no era el de un goleador, sino el de un guerrero herido. “Nos preparamos para este partido y todo salió según lo planeado. ¿Frustrado por el puesto en la tabla? Muchísimo”, confesó el volante paisa, quien no ocultó su dolor por los puntos cedidos en los empates que, a la postre, sentenciaron su suerte.

A pesar del sinsabor, los números de Ríos en su año de debut son de auténtico “crack”:

8 goles y 6 asistencias en todas las competiciones.

en todas las competiciones. Consolidación como pilar táctico según la prensa portuguesa ( A Bola ).

). Contrato blindado hasta 2030 con una tasación que ya supera los 35 millones de euros.

Mercado de fichajes y el sueño mundialista

El rendimiento del colombiano no ha pasado desapercibido para los gigantes de la Serie A. Clubes como el Napoli y el Inter de Milán ya han comenzado a sondear al entorno del jugador, aunque el Benfica ha sido claro en declararlo intransferible a menos que se presente una oferta astronómica.

Mientras tanto, la incertidumbre también rodea el banquillo, con rumores que vinculan a Mourinho con el Real Madrid. Ante esto, Ríos mantuvo la cautela: “Personalmente no sé nada, espero que puedan continuar aquí”. Ahora, sin tiempo para lamentos, el mediocampista viajará para unirse a la concentración de la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo, con la mira puesta en el Mundial 2026, donde llega como una de las figuras más sólidas del mediocampo cafetero.