Final de pesadilla: Johan Mojica ve la roja en el descenso del Mallorca y desata una lluvia de críticas

El fútbol español vivió una jornada de alta tensión este domingo durante la última fecha de LaLiga, en un duelo directo por la permanencia que terminó de la peor manera para los intereses colombianos. El lateral de la Selección Colombia, Johan Mojica, fue el centro de la polémica al resultar expulsado tras una agresión física a un rival, coincidiendo con la estrepitosa caída del Mallorca a la segunda división.

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Un duelo por la vida que terminó en caos

Bajo la dirección de Martín Demichelis, el Mallorca saltó al campo con la obligación de sumar para evitar el abismo. Sin embargo, el plan táctico se desmoronó temprano cuando el Levante tomó la ventaja al minuto 35 con un tanto de Carlos Espí. A medida que el reloj avanzaba, la desesperación se apoderó de “Los Piratas”, y fue en los minutos finales donde la frustración deportiva se transformó en un bochornoso incidente.

La jugada de la discordia: El VAR no perdonó

Al minuto 85, con el Mallorca volcado al ataque buscando el milagro, se produjo la acción que selló la suerte de Mojica. Tras una jugada en el área, el futbolista Roger Brugué quedó tendido en el césped. El colombiano, en un gesto de evidente molestia, se acercó para recriminarle lo que consideraba una simulación y, en un acto impulsivo, le jaló el cabello al rival.

La respuesta de Brugué no se hizo esperar, lanzando un manotazo al rostro del defensor cafetero. Tras la intervención del VAR, el juez central decidió anular las tarjetas amarillas iniciales y castigar a ambos jugadores con la tarjeta roja directa. Esta expulsión dejó a su equipo diezmado en el momento más crítico, facilitando que el Levante anotara el segundo gol definitivo que sentenció el descenso del conjunto balear.

Duras críticas y la mirada puesta en el Mundial 2026

La reacción de la prensa y la afición no se ha hecho esperar. Muchos sectores cuestionan la falta de templanza de un jugador con la experiencia de Mojica en un momento donde su equipo más necesitaba de su liderazgo en cancha. La actitud del lateral ha sido calificada de “irresponsable” por gran parte de la hinchada del Mallorca, que ve en este gesto el cierre amargo de una temporada difícil.

A pesar del escándalo en España, el futuro inmediato de Mojica apunta hacia la Selección Colombia. Siendo uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo, se espera que el lateral se integre en los próximos días a la concentración del equipo nacional para preparar el debut en el Mundial 2026. No obstante, este antecedente de indisciplina pone una lupa sobre su estado mental y físico de cara a la cita máxima del fútbol global.