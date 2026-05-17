Emergencia en la Movilidad: Hinchas de Santa Fe provocan bloqueo total en la Av. NQS frente al Campín

La noche de este sábado 16 de mayo se ha tornado crítica para los conductores en Bogotá. Alrededor de las 07:03 p.m., las autoridades de tránsito reportaron un bloqueo total de la Avenida NQS, uno de los corredores viales más importantes de la capital, a la altura del Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

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Fervor cardenal colapsa el tránsito

La interrupción del flujo vehicular se debe a una concentración masiva de seguidores de Independiente Santa Fe. Los hinchas se han ubicado a las afueras del escenario deportivo ocupando ambas calzadas en espera de la llegada del bus que transporta a los jugadores. En imágenes compartidas por las cuentas oficiales de movilidad, se observa el uso de bengalas de humo rojo y cánticos que, si bien demuestran el apoyo al equipo, han dejado la vía completamente intransitable para vehículos particulares y el sistema de transporte público.

Afectación en el transporte público y privado

El impacto en la movilidad es severo. El bloqueo afecta directamente el sentido norte-sur y sur-norte de la NQS, generando un efecto dominó de congestión que ya llega hasta la Calle 63 y la Calle 45. El sistema Transmilenio también presenta retrasos significativos en las rutas que operan por la troncal NQS Central, ya que la aglomeración impide el paso de los buses articulados por el carril exclusivo.

Las autoridades de la Secretaría de Movilidad y agentes civiles de tránsito ya se encuentran en el lugar intentando gestionar el paso, sin embargo, la densidad de la multitud hace imposible la reapertura inmediata del corredor.

Rutas alternas y recomendaciones

Si usted se encuentra transitando por este sector o planea hacerlo en las próximas horas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evite la NQS: Si se desplaza hacia el norte, desvíe por la Avenida Caracas o la Carrera 24.

Si se desplaza hacia el norte, desvíe por la Avenida Caracas o la Carrera 24. Hacia el occidente: Utilice la Calle 26 o la Calle 68 como alternativas para evitar el embudo vial que se ha formado en las inmediaciones del Campín.

Utilice la Calle 26 o la Calle 68 como alternativas para evitar el embudo vial que se ha formado en las inmediaciones del Campín. Uso de tecnología: Se sugiere el uso de aplicaciones como Waze para identificar el tiempo real de demora y encontrar caminos secundarios.

Este tipo de concentraciones suelen prolongarse hasta que el equipo ingresa al estadio, por lo que se estima que la normalidad vial no regresará hasta pasadas las 8:00 p.m.. Se recomienda a los ciudadanos mantener la calma y estar atentos a los reportes minuto a minuto de las autoridades oficiales.