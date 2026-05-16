Cristiano Ronaldo perdió otra final en Arabia: ya son 14 títulos que ha perdido desde que llegó al Al-Nassr

¡El blooper más grande del año! Así es la jugada que le costó el título a Cristiano Ronaldo.

El Al-Awwal Park estaba preparado para una fiesta, pero se transformó en el escenario de un nuevo golpe para Cristiano Ronaldo. En una final cerrada, el Al-Nassr sucumbió 1-0 ante el Gamba Osaka de Japón, perdiendo la oportunidad de coronarse en la AFC Champions League Two.

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Para el astro portugués, este resultado representa mucho más que un partido perdido: es la confirmación de una racha negativa que ya suma cinco años sin títulos a nivel de clubes (el último fue la Coppa Italia con la Juventus en 2021).

Una final amarga en casa

A pesar de llegar como amplios favoritos y con un registro goleador de 33 tantos en el torneo, el equipo dirigido por Jorge Jesus no pudo descifrar el cerrojo japonés.

El verdugo: Deniz Hümmet anotó el único gol del encuentro a los 30 minutos.

Deniz Hümmet anotó el único gol del encuentro a los 30 minutos. La frustración de CR7: El capitán del Al-Nassr estuvo desaparecido gran parte del juego, efectuando su primer disparo al arco apenas al minuto 86.

El capitán del Al-Nassr estuvo desaparecido gran parte del juego, efectuando su primer disparo al arco apenas al minuto 86. Estadística negativa: Desde su llegada a Arabia Saudita, Cristiano ha disputado 13 campeonatos y no ha podido gritar campeón en ninguno de ellos.

La eterna comparación: Cristiano vs. Messi en 2026

A sus 41 años, la vigencia goleadora de Ronaldo es incuestionable (suma 971 goles en su carrera y 127 con la camiseta del Al-Nassr), pero la vitrina de trofeos cuenta una historia distinta frente a su eterno rival.

Jugador Goles Totales Títulos Totales Último título (Club) Cristiano Ronaldo 971 33 2021 (Juventus) Lionel Messi 909 47 2025 (Inter Miami)

Mientras Messi ostenta 47 trofeos, Cristiano se mantiene en 33, habiendo ganado su último título oficial con la Selección de Portugal en la UEFA Nations League 2025.

¿Habrá revancha el próximo jueves?

Pese al dolor de la derrota continental, el fútbol le ofrece a Cristiano una oportunidad de redención inmediata. El Al-Nassr es el actual líder de la Saudi Pro League con 83 puntos, seguido de cerca por el Al-Hilal de Karim Benzema con 81.

El título de liga se definirá en una última jornada de infarto el próximo jueves 21 de mayo:

Al-Nassr vs. Damac: Una victoria le daría a Ronaldo su primer título en Medio Oriente. Al-Hilal vs. Al-Feiha: El equipo de Benzema espera un traspié del líder para arrebatarle el trofeo.

El mundo del fútbol estará atento: ¿Podrá “El Bicho” romper su maldición árabe y levantar la copa de liga, o cerrará la temporada con un doble fracaso tras lo sucedido en la Champions asiática?