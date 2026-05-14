Lorenzo omitió a figura de la Selección Colombia al leer la prelista del Mundial y asustó a todos

En rueda de prensa dada este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo entregó un listado de 55 jugadores que integran una lista previa de donde saldrán los 26 jugadores definitivos de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

En medio del evento, el entrenador argentino procedió a leer él mismo los nombres de los integrantes de su listado, sin embargo, solo leyó 54 jugadores y se saltó el nombre de Richard Ríos, una de las figuras del combinado nacional.

Vea acá: Lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

En su lectura, el timonel no nombró al jugador del Benfica de Portugal y encendió las alarmas de muchos. Sin embargo, después circuló la imagen oficial presentada en el auditorio y allí sí apareció el nombre excluido en la lectura.

Un pequeño lapsus de Néstor Lorenzo que se saltó el nombre de Richard Ríos, pero se confirma que el jugador del Benfica sí hace parte del listado.

Prelista de la Selección Colombia

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Álvaro Angulo

Jhon Arias

Santiago Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Cristian Borja

Rafael Santos Borré

Juan Cabal

Jaminton Campaz

Johan Carbonero

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Edwin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Carlos Cuesta

Nelson Deossa

Willer Dita

Jhon Durán

Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Juan Camilo Hernández

Junior Hernández

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Déiver Machado

Jhon Mendoza

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Edier Ocampo

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Jhon Solis

Luis Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

James Rodríguez

Richard Ríos