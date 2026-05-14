Lorenzo omitió a figura de la Selección Colombia al leer la prelista del Mundial y asustó a todos

En rueda de prensa dada este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo entregó un listado de 55 jugadores que integran una lista previa de donde saldrán los 26 jugadores definitivos de la Selección Colombia para el Mundial 2026.
En medio del evento, el entrenador argentino procedió a leer él mismo los nombres de los integrantes de su listado, sin embargo, solo leyó 54 jugadores y se saltó el nombre de Richard Ríos, una de las figuras del combinado nacional.
Vea acá: Lista previa de la Selección Colombia para el Mundial 2026
En su lectura, el timonel no nombró al jugador del Benfica de Portugal y encendió las alarmas de muchos. Sin embargo, después circuló la imagen oficial presentada en el auditorio y allí sí apareció el nombre excluido en la lectura.
Un pequeño lapsus de Néstor Lorenzo que se saltó el nombre de Richard Ríos, pero se confirma que el jugador del Benfica sí hace parte del listado.
Prelista de la Selección Colombia
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Álvaro Angulo
Jhon Arias
Santiago Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Cristian Borja
Rafael Santos Borré
Juan Cabal
Jaminton Campaz
Johan Carbonero
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Edwin Cetré
Jhon Córdoba
Juan Cuadrado
Carlos Cuesta
Nelson Deossa
Willer Dita
Jhon Durán
Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Juan Camilo Hernández
Junior Hernández
Jefferson Lerma
Jhon Lucumí
Déiver Machado
Jhon Mendoza
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Edier Ocampo
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Jhon Solis
Luis Suárez
Sebastián Villa
Néiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Díaz
James Rodríguez
Richard Ríos