Esta noche se arman las semifinales de la liga colombiana

La definición del campeón de mitad de año en el fútbol colombiano está cada vez más cerca y esta noche solamente quedaran cuatro equipos en carrera para bordar una nueva estrella en su escudo y sumarla a su palmarés.

Tras la definición de ayer en la que Atlético Nacional e Independiente Santa Fe lograron los primeros cupos, el turno llega para las dos llaves restantes de cuartos de final en la Liga.

Pasto (0-1) Deportes Tolima

El juego de ida favoreció al conjunto ibaguereño que hizo respetar el Manuel Murillo Toro con la anotación de Luis ‘Chino’ Sandoval.

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Es el momento de la verdad para el cuadro volcánico que, de la mano del entrenador Jonathan Risueño, ilusionó a su fanaticada al estar casi toda la fase regular en los primeros puestos y que cerró en la tercera posición. Sin embargo, en los últimos partidos perdió esa regularidad que traía y suma tres derrotas de manera consecutiva (con la clasificación asegurada), incluida su última salida en casa (1-2) contra Santa Fe. Su mayor esperanza es Andrey Estupiñán, goleador del campeonato con 13 goles

Como local, Deportivo Pasto fue el sexto equipo con mejor rendimiento, sumando 20 puntos en 10 partidos, producto de 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

Los números muestran a un cuadro nariñense con líneas parejas, con 29 goles anotados y 26 recibidos en sus 20 juegos disputados. De hecho, su promedio de posesión de pelota es del 50,9%.

Al frente estará el equipo orientado por Lucas González que se clasificó sexto, pero que por fuera de casa sí quedó lejos, ubicado en la casilla 12 en la tabla de visitantes, con solo 1 victoria, 5 empates y 3 derrotas. Claro que de sumar un sexto empate le será suficiente.

Por el lado del Vinotinto y Oro, son 28 goles convertidos y 17 encajados y su posesión de balón es del 55,4%.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el Departamental Libertad, fue victoria 1-0 para Deportivo Pasto.

Junior (1-0) Once Caldas

Otra serie que en la ida se desequilibró por diferencia mínima, pero con la diferencia que fue para el visitante y que ahora cierra ante su público. Desde el punto penal, Guillermo Paiva fue el encargado de anotar el único tanto en Palogrande.

Aparte de la ventaja a su favor, Junior, que fue segundo en el Todos contra Todos, llega precedido de sensaciones opuestas en sus últimas dos salidas como local. En la última fecha de la fase regular se impuso 4-3 a Pasto para asegurarse el segundo lugar, pero, en su más reciente juego como anfitrión cayó 0-1 ante Cerro Porteño por Copa Libertadores.

El Tiburón fue el octavo mejor local en la primera fase de Liga, con 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas en los que marcó 17 goles y recibió 14. Tiene en Luis Fernando Muriel a su hombre gol con 11 anotaciones.

Al frente tendrá al cuadro de Manizales que finalizó quinto de la fase regular y como quinto mejor visitante, producto de 2 victorias, 6 empates y 1 derrota. Sin embargo, no gana a domicilio desde el 6 de marzo cuando venció 0-2 a Deportivo Cali en la fecha 10. Sus esperanzas recaen sobre su eterno goleador, Dayro Moreno, que en el semestre suma 10 tantos.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en Barranquilla fue en el apertura de 2025 y terminó 2-0 en favor de Junior.

Programación

Pasto vs Tolima | 6:00 p.m.

Junior vs Once Caldas | 8:15 p.m.