Se sacude el Mundial 2026: selección se quedó sin entrenador a un mes de la cita orbital

La selección de Curazao vive días agitados a tan solo un mes de hacer historia en su primera participación en una Copa del Mundo. La Federación de Fútbol de Curazao confirmó la salida de Fred Rutten como entrenador principal, en medio de tensiones internas y rumores sobre el regreso del veterano Dick Advocaat.

Rutten, quien había asumido el cargo en febrero de este año, decidió dar un paso al costado luego de conversaciones con la dirigencia de la federación. Según el comunicado oficial, el neerlandés optó por renunciar para evitar que el ambiente dentro del grupo siguiera deteriorándose.

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“No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales sanas dentro del equipo o del cuerpo técnico”, expresó el entrenador saliente en su despedida, dejando claro que priorizó la estabilidad del plantel en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

La situación tomó fuerza en los últimos días luego de que varios jugadores y patrocinadores presionaran por el regreso de Dick Advocaat, el técnico de 78 años que condujo a Curazao hacia la histórica clasificación mundialista. Aunque inicialmente la federación había descartado esa posibilidad, la renuncia de Rutten cambió por completo el panorama.

El exseleccionador había abandonado el cargo meses atrás para acompañar a su hija por problemas de salud. Sin embargo, medios europeos aseguran que, tras la mejoría en la situación familiar, Advocaat aceptó volver para liderar nuevamente al equipo caribeño en la cita orbital.

La etapa de Rutten al frente de Curazao fue breve y complicada. Apenas dirigió dos amistosos internacionales, ambos con derrota frente a China y Australia, y en declaraciones recientes reconoció que asumir el proyecto tan cerca del inicio del torneo era una misión difícil.

Ahora, la federación deberá acelerar la transición para preparar el debut absoluto de Curazao en la Copa del Mundo, donde compartirá el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

El estreno mundialista del conjunto caribeño está programado para el próximo 15 de junio frente a Alemania, en un duelo que marcará un capítulo histórico para el país más pequeño en superficie que ha logrado clasificar a un Mundial.

Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Curazao anunció una conferencia de prensa para explicar los acontecimientos de las últimas semanas y confirmar los pasos a seguir de cara al torneo más importante del planeta.

Comunicado Oficial de Curazao

“𝗙𝗿𝗲𝗱 𝗥𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝘀𝘂 𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹

La Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) anunció que Fred Rutten ha decidido dejar su puesto como entrenador principal de la selección nacional de Curaçao tras discusiones constructivas con el liderazgo de la federación.

Aunque el propio Rutten no fue el tema de las discusiones, eligió renunciar para proteger la estabilidad y las relaciones profesionales saludables dentro del equipo y el personal.

«No debe haber un clima que perjudique las relaciones profesionales saludables dentro del equipo o el personal. Por eso, dejar el puesto es la decisión correcta. El tiempo apremia y Curaçao debe avanzar. Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero le deseo lo mejor a todos», dijo Fred Rutten.

La FFK elogió el profesionalismo, liderazgo y compromiso de Rutten con el fútbol de Curaçao, enfatizando que puso los intereses del equipo por encima de los suyos de cara a los importantes partidos próximos.

La junta de la FFK decidirá sobre los próximos pasos hoy. El enfoque de la federación ahora está en mantener la calma alrededor de la selección nacional y continuar construyendo hacia las ambiciones deportivas de Curaçao.

Se celebrará una conferencia de prensa mañana de 10:00 a 11:00 para mayor explicación sobre los desarrollos desde febrero de 2026 hasta ahora. La selección del equipo aún no se anunciará”.