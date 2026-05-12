Partido de fútbol terminó en batalla campal entre todos los presentes y ni el perro se salvó

Un partido juvenil de fútbol en Paraguay terminó de la peor manera al armarse una verdadera batalla campal entre jugadores, aficionados, padres de familia, con policía de por medio, y ni el perro que estaba en el estadio se libró de verse implicado.

Los hechos se dieron en el duelo entre Área 1 y 13 de Junio, en donde todo se desató por la expulsión del arquero José González, que vio la roja por una fuerte entrada.

Tras irse expulsado, se salió de casillas y fue en busca de pelea al banquillo rival y al ser retirado, fue con un aficionado con el que se retó y se fue a los golpes inicialmente. En ese momento intervinieron otros jugadores y miembros del público armando la batalla campal.

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Cuando la situación se había calmado un poco, nuevamente todo ardió por un nuevo cruce entre el portero y el primer aficionado con el que se peleó. Allí intervinieron dos mujeres golpeando al hombre de la tribuna y nuevamente gresca grupal.

Incluso, la situación llegó al punto del maltrato animal cuando uno de los presentes agarró un perro que estaba en las graderías y lo lanzó al aire por encima del grupo de personas que se agredían.

Al final, con la ayuda de la fuerza pública se logró calmar el incidente, pero se esperan sanciones ejemplares y también buscan al agresor del perro para tomar las medidas respectivas.