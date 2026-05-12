Florentino Pérez convocó a rueda de prensa y terminó a los gritos contra un periodista

El ambiente en el Real Madrid sigue caliente y esta vez el protagonista fue nada menos que Florentino Pérez. Durante una comparecencia pública en la que respondió a los rumores sobre una posible salida de la presidencia del club, el dirigente español terminó enfrentándose directamente con un periodista del diario ABC y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: “Me voy a dar de baja de ABC”.

El máximo dirigente del cuadro merengue arrancó su intervención apuntando contra parte de la prensa española, asegurando que se han difundido versiones falsas sobre su estado de salud y su continuidad al frente del club. Florentino negó tajantemente los rumores sobre una supuesta enfermedad grave y dejó claro que seguirá liderando tanto al Real Madrid como sus negocios personales.

Vea acá: “Está de moda en este canal”, en entrevista con Caracol, De la Espriella les sacó en cara los presuntos acosos

“Mi salud es perfecta”, insistió el presidente, visiblemente molesto por las versiones que circularon en medios y redes sociales durante los últimos días.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando comenzó a hablar específicamente del diario ABC, medio al que acusó de publicar información “malintencionada” para afectar su imagen y generar inestabilidad dentro del club blanco.

Florentino incluso recordó que su familia tuvo durante años una relación cercana con ese periódico, pero afirmó que tomó la decisión de cancelar su suscripción como una forma de protesta. Según expresó, considera que el tratamiento informativo del medio hacia él y hacia el club ha cruzado límites.

La situación se volvió todavía más incómoda cuando el dirigente sacó su celular en plena intervención para leer titulares publicados por el diario. Allí mencionó directamente a periodistas de la casa editorial y cuestionó artículos recientes que hablaban de un supuesto cansancio suyo antes de una reunión directiva.

En medio del evento, Florentino terminó intercambiando palabras con un periodista de ABC presente en la sala. El cruce subió de tono por varios minutos, con respuestas de lado y lado frente a todos los asistentes, en una escena poco habitual para el presidente madridista.

Luego, tras la intervención del periodista de Onda Cero, volvió otro dardo al periodista Rubén Cañizares y siguió el cruce de palabras.

Las declaraciones no tardaron en generar revuelo en España, donde muchos consideran que la relación entre parte de la prensa y la dirigencia del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años.