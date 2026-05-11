Colombia ganó la International Cup Città di Siena 2026 de patinaje de velocidad

Gracias a 18 medallas de oro, 14 de plata y 12 de bronce, la Selección Colombia de patinaje de velocidad se adjudicó el título del XVIII International Cup Città di Siena, realizado en Italia, y comenzó oficialmente su temporada internacional.

En el certamen realizado este fin de semana, la delegación nacional cosechó 1.520 unidades producto de sus preseas y obtuvo el trofeo especial Memorial Belotti por equipos por sus 571 puntos en esta clasificación.

Durante el inicio en la gira internacional por territorio italiano, los campeones mundiales Juan Jacobo Mantilla y Kollin Andrea Castro fueron los más destacados de nuestro equipo con tres medallas de oro.

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Con respecto a algunos resultados, en la categoría sénior femenino, la combinada de velocidad la lideró Kollin Castro y el bronce fue para Yicel Camila Giraldo. En la combinada de fondo sénior damas, Yicel y María Camila Vargas, ambas de la Selección Colombia, obtuvieron el oro y la plata, respectivamente.

En la categoría sénior varones, Jacobo Mantilla se adjudicó el oro en la combinada de fondo y el también colombiano Kevin Alejandro Lenis se ubicó segundo. En la combinada de fondo júnior damas, Mariana Imitola se ubicó en la primera casilla y el bronce fue para Gisell Alejandra Caicedo.

La Selección Colombia ocupó el podio completo de la combinada de fondo prejuvenil femenina con Luysa Paternina, medalla de oro; Greys Saray Martínez, plata; e Isabella García, bronce. En la combinada de velocidad prejuvenil damas, el oro fue para Mariana Bonet y el bronce para Ashley Acevedo.

Sumado a lo anterior, en prejuvenil varones, Jerónimo Giraldo ganó la medalla de oro en la combinada de velocidad, mientras que Dylan Bermúdez obtuvo la plata en la combinada de fondo.

Cabe resaltar que la delegación nacional ya se encuentra en el municipio de Senigallia, también en Italia, para disputar la tercera parada de la World Track Series. Este certamen internacional se desarrollará del jueves 14 al domingo 17 de mayo.