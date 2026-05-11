“A duras penas saben hablar”, duro dardo de Carlos Antonio Vélez a exfutbolistas en los medios

Todo un debate se ha armado en los últimos días en el fútbol colombiano acerca de la actuación de quienes aparecen acreditados como periodistas en el campeonato de nuestro país en donde muchos se desbordan por su rol de hinchas, algo que aprovechó Carlos Antonio Vélez para lanzar su dardo a los exjugadores.

Recientemente Dimayor emitió un comunicado señalando su preocupación porque “se ha identificado la presencia de individuos que, más allá de ejercer labores periodísticas, actúan como hinchas”, generando “comportamientos inapropiados dentro de los escenarios deportivos, incluyendo provocaciones hacia jugadores, cuerpos técnicos y oficiales de partido”.

Sobre esto, Carlos Antonio Vélez lanzó un comentario en el que incluyó a exjugadores que “a duras penas saben hablar”, según él.

Vea acá: “Ya están hablando”, un campeón del mundo podría llegar a un grande del fútbol colombiano

“En esto estoy totalmente identificado con @Dimayor... ahora resulta q las redes gradúan a todos de sabios en todo pero lo peor es que se están multiplicando por miles los partidarios, los ex futbolistas (que a duras penas saben hablar) y los representantes de jugadores que se acuestan como tales y se levantan como analistas, periodistas”, sentenció, compartiendo el comunicado.

“Y demás contaminando el ambiente, torciendo la realidad y sirviendo a sus mezquinos intereses, lejos del verdadero análisis enterado y moderno del juego. Grave además que medios formales regularicen esa invasión simplemente porque son mano de obra barata… y ni hablar de los aduladores y lambones (disfrazados también de periodistas) que rodean equipos, jugadores y hasta la selección… ¡Qué peste brava!!! Posdata …es una de las razones por las no salimos ni saldremos de la mediocridad…”, finalizó.

Comunicado de Dimayor sobre acreditaciones de prensa

Ref.: Acreditaciones de prensa y comportamiento en los escenarios deportivos

La División Mayor del Fútbol Colombiano DIMAYOR manifiesta su preocupación ante el creciente número de personas acreditadas como prensa en los diferentes encuentros del Fútbol Profesional Colombiano, entre las cuales se ha identificado la presencia de individuos que, más allá de ejercer labores periodísticas, actúan como hinchas.

Esta situación ha derivado en comportamientos inapropiados dentro de los escenarios deportivos, incluyendo provocaciones hacia jugadores, cuerpos técnicos y oficiales de partido, generando controversias que afectan el normal desarrollo de la competencia y la imagen de nuestro fútbol.

En ese sentido, solicitamos respetuosamente a todos los clubes realizar una revisión interna rigurosa de los procesos de acreditación de medios de comunicación, con el fin de garantizar que estas credenciales sean otorgadas únicamente a profesionales que ejerzan su labor con ética, responsabilidad y respeto por el espectáculo deportivo.

Reiteramos nuestro respeto por la labor periodisctica, así como la libertad de prensa, pero asimismo, invitamos a reforzar los controles y criterios para la asignación de acreditaciones, procurando preservar un entorno seguro, profesional y acorde con los valores del fútbol colombiano.

Agradecemos su atención y compromiso con el fortalecimiento institucional de nuestra competencia.