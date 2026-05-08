“Se perderá el resto del torneo”, Nacional perdió a uno de sus delanteros por lesión

Atlético Nacional - Foto: Redes sociales del equipo tomada el 10 de marzo del 2026

Diego Arias recibió una mala noticia en Atlético Nacional, uno de los jugadores que más ha utilizado en el semestre se perderá el resto del torneo por una lesión de rodilla, esto de acuerdo con lo que señalan versiones de prensa afines al cuadro antioqueño.

Se trata del atacante Dairon Asprilla que no podrá actuar más y el próximo lunes va a pasar por el quirófano para someterse a la respectiva cirugía.

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Así lo dio a conocer el periodista de Win Sports, Mauricio Agudelo Arcila, reconocido por tener información de primera mano del cuadro Verdolaga.

“Por una lesión en su rodilla izquierda, Dairon Asprilla delantero de @nacionaloficial se perderá el resto del torneo. Asprilla será operado este lunes”, señaló el periodista.

Solo por Liga, este semestre Asprilla ha actuado en 15 de los 19 partidos disputados por el conjunto antioqueño y ha anotado dos goles, además de contar con el mismo número de asistencias.

Dairon Asprilla se convierte de esta manera en una baja en Atlético Nacional para los partidos que dispute en esta definición de campeonato del fútbol colombiano en donde se mide a Inter de Bogotá en los cuartos de final.