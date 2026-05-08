Real Madrid hizo oficial la determinación que tomó con Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid hizo oficial la determinación tomada contra sus jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego del altercado que protagonizaron durante un entrenamiento del primer equipo y que generó gran revuelo en la prensa deportiva internacional.

A través de un comunicado, el conjunto español confirmó que ambos futbolistas comparecieron ante el instructor del expediente disciplinario abierto por el club y mostraron “su total arrepentimiento” por lo sucedido. Además, el club aseguró que los jugadores se disculparon entre ellos, así como con la institución, sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición.

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Como resolución final del caso, el cuadro merengue decidió imponer una fuerte sanción económica de 500 mil euros a cada uno de los jugadores, dando por concluidos los procedimientos internos.

“El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, señaló el club en su comunicado oficial.

El origen de la polémica

La situación se conoció luego de que distintos medios europeos informaran sobre una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, que habría comenzado desde el miércoles y se habría intensificado durante la práctica del jueves.

Según esas versiones, el enfrentamiento terminó con un golpe en la cabeza sufrido por el mediocampista uruguayo, quien posteriormente fue sometido a exámenes médicos.

Horas antes de anunciar la sanción, el club había emitido un parte médico en el que informó que Federico Valverde sufrió un “traumatismo craneoencefálico” y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, siguiendo los protocolos médicos establecidos.

Pese a la gravedad de lo ocurrido y la enorme repercusión mediática, el Real Madrid optó por cerrar el caso con una sanción económica y las disculpas públicas de ambos jugadores, evitando así medidas deportivas más drásticas dentro de la plantilla.

Comunicado de Real Madrid

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.

Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.

Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.

Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”.