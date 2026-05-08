Drama en el arranque del Giro de Italia por caída masiva: los colombianos no libraron el caos

La edición 109 del Giro de Italia en este 2026 comenzó con tensión, velocidad y mucho caos en los últimos metros de la primera etapa. Lo que parecía un día tranquilo para los velocistas terminó convertido en un verdadero drama por una caída masiva que partió al pelotón y dejó a varios corredores sin opciones de disputar la victoria.

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La jornada inaugural, disputada entre Nassebar y Burgas sobre 147 kilómetros completamente llanos, estaba diseñada para un embalaje masivo. Sin embargo, cuando los equipos preparaban sus trenes de sprint y todo apuntaba a una definición cerrada, un accidente a menos de 600 metros de la meta cambió por completo el panorama.

Solo 11 corredores lograron librar el incidente y pelear por la victoria de etapa, mientras gran parte del lote quedó cortado tras el caos generado en plena recta final. Entre los afectados, al igual que casi todo el pelotón estuvieron los colombianos Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio, quienes no sufrieron caídas, pero sí perdieron contacto en el remate y terminaron entrando detrás del grupo principal.

Pese al complicado cierre, los tres representantes nacionales lograron superar sin golpes el primer examen de la competencia y continúan con aspiraciones importantes para las etapas de montaña, donde esperan convertirse en protagonistas.

El gran ganador del día fue el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien aprovechó el desconcierto provocado por la caída para imponerse en el sprint y quedarse con la primera camiseta rosa de la competencia.