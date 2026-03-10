Se le chispoteó: a narradora de Win se le olvidó el número de gol que gritaba y confundió a todos

Un lapsus en pleno partido tuvo la narradora de Win Sports que relató el juego entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en la Liga Femenina en donde a la dama frente al micrófono se le fueron las luces y ni supo el número de gol que gritaba.

Todo pasó en el duelo válido por la tercera jornada del campeonato femenino en donde las Leonas sacaron a relucir su superioridad y se impusieron 5-0 a las Leopardas.

Apenas a los 7 minutos, Mariana Zamorano abrió la cuenta en el marcador, pero, esto se le olvidó a la narradora, apenas 9 minutos después.

La llamativa situación se dio en el minuto 16 cuando Ysaura Viso puso el 2-0 parcial en el partido, sin embargo, la narradora, después de gritarlo con todo, dijo que ella era la autora del primer gol del partido e incluso confirmó: "Independiente Santa Fe tiene 1, Bucaramanga 0″.

En ese momento, cayó en la cuenta o alguien le hizo la salvedad, porque ahí corrigió y dijo: “2, mejor”, porque ya había narrado uno.

Curioso olvido de la narradora de Win Sports que en cuestión de minutos se le pasó que ya había narrado un gol en ese mismo juego y dijo que el segundo era el primero. Se le chispoteó.