Polémica en Millonarios vs Cúcuta: VAR llamó al árbitro para mostrar una tarjeta amarilla

El partido entre Millonarios y Cúcuta dejó una gran polémica con un llamado del VAR al árbitro central para que este mostrara una tarjeta amarilla, acción que no está tipificada y terminó confundiendo a muchos.

La acción se dio en el duelo de la fecha 10 de la Liga Betplay disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Sobre los 28 minutos de juego, se dio una acción dentro del área de Cúcuta Deportiva en la que Diego Calcaterra terminó impactando en el rostro a Andrés Llinás, previo a un cobro de tiro libre de costado, sin el balón en juego.

Ante esa situación, desde el VAR llamaron al árbitro Luis Delgado, sin embargo, como el balón no estaba en movimiento, no podía ser sancionado como penal y por la intensidad del golpe, tampoco fue considerado como expulsión.

Por esto, el juez mostró tarjeta amarilla contra Diego Calcaterra de Cúcuta Deportivo, dejando a muchos confundidos por el llamado para una amonestación. Sin embargo, la justificación sería que en el VAR consideraron que daba para roja, algo que no compartió el árbitro y aprovechó para sacar la amarilla que se le había pasado.