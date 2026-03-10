Deportes

Se definen los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Esta semana baja el telón de la ronda de clasificación con la vuelta en la fase 3.

Barcelona SC vs. Botafogo en la Copa Libertadores
FBL-LIBERTADORES-BARCELONA-BOTAFOGO Guayaquil, martes 03 de marzo del 2026 En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Botafogo en partido por Copa Libertadores. Fotos: César Muñoz/API (César Muñoz/API)
Por Evaristo Pérez

Desde esta noche se comienzan a completar los grupos de la Copa Libertadores y por defecto los de la Sudamericana, con la culminación de la fase 3 de clasificación en donde Deportes Tolima e Independiente Medellín verán acción durante la semana.

Los vencedores de cada una de las cuatro llaves, avanzará a la Libertadores, mientras que los derrotados serán relegados a la Sudamericana. Ambas competencias esperan por cuatro equipos para completar los bombos rumbo al sorteo.

En lo relativo a esta noche, en territorio brasileño, Botafogo estará recibiendo a Barcelona de Guayaquil, en una serie que está igualada 1-1, tras el duelo en suelo ecuatoriano.

Ambos equipos se estrenaron en la fase 2 de clasificación en donde los brasileños superaron en su llave 2-1 en el global a Nacional Potosí de Bolivia y los ecuatorianos hicieron lo propio con Argentinos Juniors, en una llave igualada 1-1 y en donde los penales definieron la suerte.

Programación Martes

Botafogo (BRA) vs Barcelona (ECU) | 7:30 p.m.

