Se definen los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Guayaquil, martes 03 de marzo del 2026 En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Botafogo en partido por Copa Libertadores.

Desde esta noche se comienzan a completar los grupos de la Copa Libertadores y por defecto los de la Sudamericana, con la culminación de la fase 3 de clasificación en donde Deportes Tolima e Independiente Medellín verán acción durante la semana.

Los vencedores de cada una de las cuatro llaves, avanzará a la Libertadores, mientras que los derrotados serán relegados a la Sudamericana. Ambas competencias esperan por cuatro equipos para completar los bombos rumbo al sorteo.

En lo relativo a esta noche, en territorio brasileño, Botafogo estará recibiendo a Barcelona de Guayaquil, en una serie que está igualada 1-1, tras el duelo en suelo ecuatoriano.

Ambos equipos se estrenaron en la fase 2 de clasificación en donde los brasileños superaron en su llave 2-1 en el global a Nacional Potosí de Bolivia y los ecuatorianos hicieron lo propio con Argentinos Juniors, en una llave igualada 1-1 y en donde los penales definieron la suerte.

Programación Martes

Botafogo (BRA) vs Barcelona (ECU) | 7:30 p.m.