“No es posible abrir el estadio al público”, partido de hoy en el FPC será a puerta cerrada

A puerta cerrada, así se jugará uno de los partidos en la jornada de este martes en el fútbol colombiano que tendrá acción en la rama masculina y en la femenina con un total de 7 encuentros entre la tarde y la noche.

El duelo puntual que no podrá contar con aficionados será el Llaneros vs Fortaleza que se jugará desde las 3:30 de la tarde en la ciudad de Villavicencio por la Liga Femenina.

Así lo dio a conocer el equipo, apenas horas antes del encuentro: “Llaneros Fútbol Club informa a la opinión pública, a sus hinchas y a los medios de comunicación que el partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga Femenina BetPlay, entre Llaneros FC y Fortaleza, programado para disputarse hoy 10 de marzo en el Estadio La Esperanza de Villavicencio, se llevará a cabo a puerta cerrada, sin presencia de público en las tribunas.

Esta decisión obedece a que la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol se encuentra actualmente adelantando el protocolo de verificación y habilitación del escenario, requisito indispensable para permitir el ingreso de aficionados a los eventos deportivos. Hasta tanto no se finalice y apruebe este proceso, no es posible abrir el estadio al público.

Cabe recordar que el Estadio La Esperanza es un escenario nuevo en la ciudad, que servirá como sede para los partidos como local de Llaneros FC Femenino, mientras continúa fortaleciéndose la infraestructura deportiva para el crecimiento del fútbol en la región.

Desde el club entendemos y valoramos el interés de los hinchas por acompañar a nuestras jugadoras, quienes representan con orgullo al Meta y al Llano en la Liga Femenina BetPlay. Esperamos que muy pronto podamos contar con el respaldo del público en este escenario.

Invitamos a toda la afición a seguir el partido a través del canal oficial de DIMAYOR en YouTube, donde será transmitido en vivo.

Llaneros FC agradece la comprensión de todos los hinchas y reitera su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino y con la promoción de escenarios seguros y adecuados para la práctica deportiva”, informó.