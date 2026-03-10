Luis Manuel Seijas envió un mensaje bastante claro a los analistas del fútbol colombiano

Luis Manuel Seijas, ídolo en Independiente Santa Fe, no se puso con tintas tibias y le envió un mensaje directo a los comentaristas del fútbol colombiano a los que les dejó claro que se debe usar un lenguaje sencillo para transmitirlo a la audiencia.

En una época en la que los términos técnicos cada vez parecen más forzados, en donde se incluyen una cantidad de zonas del campo en aumento y tecnicismos que muchos ni entienden, el lenguaje claro parece estar en desuso en las transmisiones.

Aprovechando un pequeño debate que se armó acerca de los comentaristas de Win Sports transmitiendo en remoto desde las casas o el estudio, apareció el pedido del exjugador.

Seijas, fue claro, apuntando a la claridad, en lugar de lo rebuscado y sentenció: “Por más analistas que digan “tiro libre” en vez de “ABP” 🙏🏻”.

Dejando claro que para el hincha es más claro entender un término claro como tiro libre, antes que unas siglas como ABP, llegó el pedido de Luis Manuel Seijas a muchos analistas colombianos.