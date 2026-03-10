“El equipo lo respalda”, hinchas de Nacional estallan contra su presidente por respaldar al DT Diego Arias

En las últimas horas, miles de hinchas de Atlético Nacional manifestaron su indignación en redes sociales luego de que el presidente del club, Sebastián Arango Botero, confirmara públicamente el respaldo al entrenador Diego Arias, pese a los resultados recientes del equipo.

Las declaraciones del dirigente se dieron durante unas declaraciones a los medios de comunicación. Allí, Arango Botero fue consultado sobre el futuro del cuerpo técnico tras el irregular rendimiento del equipo en los últimos meses, incluido no llegar a la final del semestre pasado y la eliminación en fase de clasificación de Sudamericana.

Vea acá: “Tienen aserrín”, Orduz recordó el doloroso ‘pantallazo’ y dejó fuerte mensaje a sus detractores

Su respuesta fue clara: Atlético Nacional no está buscando técnico, ratificando así la continuidad de Arias en el banquillo.

El respaldo que desató la polémica

Durante su intervención, el presidente del club defendió el proceso del entrenador y aseguró que los malos resultados no pueden recaer únicamente en el cuerpo técnico.

“Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Siento un equipo que respalda el cuerpo técnico y nosotros desde la directiva igual”, afirmó el dirigente.

Sin embargo, esas palabras provocaron una fuerte reacción entre los aficionados de Atlético Nacional, quienes llevan semanas cuestionando el rendimiento del equipo.

Más allá de los resultados, uno de los aspectos que más preocupa a los seguidores del conjunto antioqueño es el funcionamiento del equipo en el campo, además, de casarse con varios jugadores y sacar del radar a otros talentos juveniles.

En redes sociales, numerosos hinchas han cuestionado el estilo de juego mostrado por el equipo bajo la dirección de Diego Arias, señalando que el club ha perdido identidad futbolística. Además, le reprochan de manera severa tener borrado al portero Kevin Cataño que no es ni convocado, además de juveniles de la casa como Samuel Velásquez y Christian Uribe.

Las críticas también apuntan a la dirigencia, a la que algunos seguidores responsabilizan por mantener un proyecto que, según ellos, no ha mostrado señales claras de mejoría.