Damas y caballeros en acción: miércoles cargado de fútbol colombiano

Con clásicos a bordo, tanto en la rama masculina como en la femenina, la agenda futbolera viene cargada este miércoles con 7 partidos en el fútbol colombiano en donde destacan el Junior vs Nacional, entre los caballeros, y el Nacional vs Millonarios, entre las damas.

Liga Masculina

Bucaramanga vs Pereira

Duelo de realidades distintas, con un cuadro santandereano que busca reafirmarse dentro del grupo de los ocho, para ir buscando el camino de la clasificación, ante un elenco risaraldense que no ha logrado ganar ni un partido y busca alejarse del sótano de la tabla, que comparte junto a Chicó y Alianza, los tres con 4 puntos.

Junior vs Nacional

Duelo de comprometidos. Pese a que en la tabla de posiciones ambos vienen bien situados, los últimos resultados no tienen muy contentos a sus hinchas. Junior (sexto), viene de dejar muchas dudas tras igualar 1-1 en casa ante uno de los coleros de la competencia, Alianza. Por el lado de los antiqueños, pese a ser terceros y tener dos juegos menos, para sus hinchas ya es ciclo cumplido el de Diego Arias en el banquillo, por el nivel de juego y en especial por la eliminación de Sudamericana ante Millonarios.

Liga Femenina

Serán cinco los compromisos del campeonato femenino hoy, para complementar la tercera jornada, que ayer disputó sus primeros tres encuentros. En los duelos del día, Once Caldas, Junior, Fortaleza y Orsomarso, buscarán su primera victoria del año.

En la agenda destaca el Nacional (tercero) vs Millonarios (sexto), con dos equipos que llegan con campaña perfecta de dos victorias en igual número de juegos y solo están separados por la diferencia de gol.

La jornada cerrará con el juego en el que América (6 puntos) busca recuperar el liderato, que fue tomado provisionalmente por Deportivo Cali (7 puntos) con la victoria de ayer.

Resultados fecha 3

Real Santander 1-1 Deportivo Pasto

Deportivo Cali 1-0 Inter de Bogotá

Santa Fe 5-0 Bucaramanga

Agenda del día

Liga Masculina

Bucaramanga vs Pereira | 6:20 p.m.

Junior vs Nacional | 8:30 p.m.

Liga Femenina

Once Caldas vs Junior |3:00 p.m.

Llaneros vs Fortaleza | 3:30 p.m.

Internacional de Palmira vs Medellín | 4:00 p.m.

Atlético Nacional vs Millonarios | 5:00 p.m.

América vs Orsomarso | 5:00 p.m.