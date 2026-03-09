Tres colombianos abren el telón de los octavos de final de la Champions League 2025-26

Llegó la hora de la verdad para los equipos que sueñan con levantar el título de la Champions League: Este martes 10 de marzo comenzarán los octavos de final con cuatro partidos de ida y la presencia de tres colombianos.

12:45 p.m. - Galatasaray vs Liverpool

El Galatasaray de Dávinson Sánchez – como titular y con gol incluido – y de Yáser Asprilla – sin jugar – vencieron en los plays-off a la Juventus en una serie que se fue al tiempo extra y cuyo marcador fue de 7-5 a favor del equipo turco.

Liverpool tendrá que asumir este partido con la ausencia de Alisson Becker, su guardameta titular, porque sufrió una lesión en el entrenamiento del lunes, así que no lo arriesgarán. Se estima que en su lugar estará Giorgi Mamardashvili.

Vale la pena recordar que Galatasaray y Liverpool ya se enfrentaron en esta edición de la Champions League durante la fase liga: Sucedió el 30 de septiembre de 2025 y la victoria fue para el equipo local con un gol de Víctor Osihmen de penal.

3:00 p.m. - Newcastle vs Barcelona

Newcastle ‘pasó por encima’ del Qaragab al vencerlos 9-3 en la fase de los plays-off, pero en los octavos de final tendrá el verdadero gran reto cuando vuelva a medir fuerzas con Barcelona (se enfrentaron en Inglaterra durante la fase liga y la victoria fue para los ‘Culés’ 2-1).

El equipo inglés viene de sufrir un fuerte golpe al quedar eliminado de la FA Cup en la quinta ronda a manos del Manchester City. En contraste, Barcelona ha ganado sus últimos cuatro partidos y tomó nuevamente el primer puesto del fútbol español.

3:00 p.m. - Atlético Madrid vs Tottenham

Una temporada particular vive Tottenham, que a pesar de clasificar directamente a los octavos de final de la Champions al finalizar como el cuarto mejor equipo (solo superado por Arsenal, Bayern Múnich y Liverpool), está a solo un punto de la zona del descenso en la Premier League.

Por esta razón, los ‘Spurs’ tienen como prioridad salvar la categoría, pero sin descuidar completamente su participación internacional, donde ahora tendrán que enfrentar al Atlético Madrid que dejó por el camino a Brujas en los play-offs.

Curiosamente, en los últimos diez años, ambos equipos han llegado hasta la final de la Champions, pero han terminado perdiendo a manos de un equipo de su mismo país (Atlético Madrid perdió la final en 2014 y 2016 contra Real Madrid mientras que Tottenham fue vencido por Liverpool en 2019).

3:00 p.m. - Atalanta vs Bayern Múnich

Llegaron las primeras eliminatorias de Champions para Luis Díaz con Bayern Múnich que buscará ganar este trofeo luego de cinco ediciones sin conseguirlo, y sus números en la fase liga fueron muy buenos: Ganaron siete de los ocho partidos que disputaron (solo perdieron contra Arsenal).

Hasta el momento no hay certeza de que Harry Kane, el goleador del cuadro ‘Bávaro’, pueda disputar este partido, pues sufrió molestias físicas, por lo cual, las acciones en ataque podrían quedar bajo la responsabilidad únicamente de Luis Díaz y Michael Olise.

Por su parte, Atalanta viene de dejar por el camino a un rival precisamente alemán. En una definición ‘de infarto’, los de Bérgamo vencieron al Borussia Dortmund en los play-offs y compraron tiquete entre los mejores 16 equipos del continente.