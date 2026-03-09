Revelan ciudad dónde se reunirá la Selección Colombia antes de partir para el Mundial 2026

La Selección Colombia de fútbol comienza a trazar su hoja de ruta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y ya se conocieron detalles clave de la preparación del equipo antes de su esperado debut en el torneo.

Según información revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet, el combinado nacional realizará una concentración previa en la ciudad de Medellín durante la última semana de mayo, como parte del proceso de preparación antes del tradicional partido de despedida ante la afición colombiana.

Medellín será el primer punto de reunión

La capital antioqueña recibirá a varios de los jugadores convocados por el cuerpo técnico de la tricolor para iniciar el último tramo de preparación antes del Mundial.

Uno de los aspectos llamativos de esta concentración es que no será completamente estricta. De acuerdo con la información conocida, los futbolistas deberán cumplir con los entrenamientos programados, pero tendrán cierta flexibilidad durante su estadía.

Por ejemplo, quienes prefieran permanecer en el hotel de concentración podrán hacerlo, mientras que los jugadores que tengan residencia en Medellín podrán salir y regresar a sus casas, siempre y cuando cumplan con los horarios y las sesiones de trabajo establecidas por el cuerpo técnico.

Esta modalidad busca mantener un ambiente de confianza y comodidad para los jugadores, en una fase clave antes de los compromisos internacionales.

La base mundialista estará en México

Para su fase final, la tricolor se trasladará a Guadalajara, en México, donde tendrá su centro de operaciones durante el Mundial.

Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones del Atlas Fútbol Club, equipo en el que milita el arquero colombiano Camilo Vargas.

Sin embargo, el plantel no se hospedará en la sede deportiva del club mexicano, sino en un hotel designado por la FIFA, ubicado aproximadamente a 20 minutos del campo de entrenamiento.

Desde allí, la Selección Colombia organizará toda su logística antes del debut en la Copa del Mundo, con la ilusión de realizar una participación histórica en el torneo más importante del fútbol.