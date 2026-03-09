Luxación, fractura y conmoción: revelan parte médico oficial del Chicho Arango

Desde el departamento de comunicaciones de Atlético Nacional, se emitió este lunes el parte médico oficial sobre Christian ‘Chicho’ Arango, tras el fuerte golpe que recibió en su rostro en el partido ante Águilas Doradas el pasado fin de semana.

Al respecto se señaló que el jugador tiene sufrió una luxación de clavícula, fractura de nariz, y conmoción cerebral, de esta última señalan que “por fortuna no pasó a mayores”.

De igual manera, el comunicado oficial indica que el jugador se mantendrá bajo observación para seguir con los protocolos FIFA.

Comunicado oficial: “Luxación de clavícula, fractura de nariz, y conmoción cerebral que por fortuna no pasó a mayores. Está bajo protocolos de FIFA. Informaremos más adelante tiempos de recuperación”.

De entrada, esta incapacidad hace que se pierda el partido ante Junior, el juego contra Llaneros y posiblemente el duelo ante Millonarios.

El golpe de Arango se dio en los primeros minutos del juego de la fecha 10 ante Águilas Doradas, provocando que el jugador fuera reemplazado y en su lugar ingresó Dairon Asprilla.