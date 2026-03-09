Rafael Dudamel está de vuelta en el fútbol colombiano: ya fue confirmado

El Deportivo Cali confirmó oficialmente el regreso del entrenador venezolano Rafael Dudamel, quien iniciará un nuevo ciclo al frente del club azucarero tras la salida del técnico samario Alberto Gamero.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del equipo vallecaucano con un video cargado de nostalgia y esperanza para la hinchada. En la pieza audiovisual se observa a Dudamel levantando el trofeo del campeonato obtenido en el Categoría Primera A durante el segundo semestre de 2021.

El mensaje que acompañó la publicación fue directo y emotivo:“El regreso de alguien que ya sabe lo que es alcanzar la gloria con nuestros colores 🏆🙌💚”, una frase que rápidamente generó miles de reacciones entre los seguidores del club.

Un campeón que vuelve a casa

La decisión del Deportivo Cali se da en un momento clave de la temporada, luego de una racha de resultados negativos que provocaron la renuncia de Alberto Gamero.

La dirigencia verdiblanca analizó varias alternativas para asumir el cargo. Entre los nombres que estuvieron sobre la mesa aparecieron el argentino Javier Gandolfi y el uruguayo Pablo Peirano.

Incluso, según versiones cercanas al club, con Gandolfi ya existía un acuerdo contractual avanzado. Sin embargo, la prioridad siempre fue el regreso de Dudamel, quien dejó una huella importante en la institución.

La negociación que permitió el regreso

El principal obstáculo para concretar el retorno del entrenador venezolano fue el aspecto económico. Las primeras conversaciones entre la dirigencia del club y el representante del técnico, Daniel Azcárate, mostraban diferencias en el salario solicitado por el cuerpo técnico.

Durante varios días se desarrolló un intenso proceso de negociación que incluyó múltiples reuniones y llamadas. Finalmente, tras un último encuentro entre los directivos del club y el entorno de Dudamel, se logró un acuerdo que permitió sellar su regreso.

El objetivo del club era cerrar el proceso rápidamente para que el entrenador pudiera empezar a trabajar de inmediato con el plantel profesional.

El reto: devolver al Cali al protagonismo

El regreso de Rafael Dudamel despierta expectativas entre los aficionados del Deportivo Cali, quienes recuerdan con cariño el título conseguido en el Finalización 2021 del fútbol colombiano.

El nuevo ciclo de Dudamel comenzará de inmediato, con la misión de repetir la historia que lo convirtió en campeón y devolverle la ilusión a la afición verdiblanca.