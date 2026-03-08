Violenta patada en el fútbol ecuatoriano le da la vuelta al mundo: Jugador terminó con fractura en la pierna

Grave patada en Ecuador - Foto: Captura de pantalla de la transmisión oficial el 7 de marzo del 2026

Un dramático episodio se vivió en el fútbol ecuatoriano durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, correspondiente a la LigaPro, luego de una violenta entrada que terminó con una grave lesión para el futbolista Jean Pierre Arroyo Vernaza, jugador del conjunto negriazul. El encuentro, que finalmente terminó con victoria 3-1 para Independiente del Valle, quedó marcado por la impactante acción que dejó al futbolista con la pierna rota.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 61 del partido, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1. Arroyo, de 22 años, avanzaba en velocidad con el balón en dirección al área rival cuando fue alcanzado por el defensor argentino Brian Negro, quien se lanzó con una barrida para intentar detener el ataque. La entrada, sin embargo, impactó de lleno en el tobillo izquierdo del futbolista del Independiente del Valle.

Las imágenes de la jugada evidenciaron la gravedad del golpe. Tras el impacto, la pierna de Arroyo se dobló de manera anormal y el jugador quedó tendido sobre el césped visiblemente afectado y gritando de dolor. De inmediato, sus compañeros y el cuerpo médico ingresaron al campo para asistirlo, mientras el árbitro del encuentro mostró tarjeta roja directa al defensor de Mushuc Runa por la dureza de la acción.

El momento generó escenas de gran tensión dentro del estadio. Los futbolistas de Independiente del Valle rodearon al árbitro para reclamar la acción, mientras algunos jugadores de Mushuc Runa también se acercaron a observar la situación del rival lesionado. Durante varios minutos el partido estuvo detenido mientras el personal médico atendía al jugador, que permanecía inmovilizado en el terreno de juego.

Según los primeros reportes médicos, Jean Pierre Arroyo sufrió una fractura en la tibia, producto del fuerte impacto en su pierna izquierda. El futbolista debió ser retirado del campo en ambulancia y trasladado de inmediato a un centro hospitalario para realizarle evaluaciones más detalladas y comenzar su tratamiento.

El incidente también provocó altercados entre jugadores de ambos equipos. Tras la entrada, se produjo una discusión y un breve enfrentamiento colectivo que terminó con tres expulsiones en total durante el partido. A pesar de la tensión, el encuentro se reanudó posteriormente y se extendió más allá de los 100 minutos de juego, debido al tiempo perdido por la atención médica.

En lo estrictamente deportivo, Independiente del Valle logró recomponerse tras el impacto emocional de la lesión y terminó imponiéndose 3-1, con dos goles de Matías Mijail Perelló en la parte final del encuentro. El triunfo permitió al equipo mantenerse en los primeros lugares del campeonato ecuatoriano.

Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano frente a la gravedad del incidente. Tras el partido, varios jugadores y clubes expresaron mensajes de apoyo para Arroyo, mientras el propio Brian Negro ofreció disculpas públicas por la jugada, calificándola como una acción desafortunada.

La lesión de Jean Pierre Arroyo se convirtió rápidamente en uno de los episodios más impactantes de la temporada en el fútbol ecuatoriano, reabriendo el debate sobre la dureza de algunas entradas y las consecuencias que pueden tener dentro del terreno de juego. Mientras tanto, Independiente del Valle permanece a la espera de un parte médico definitivo que determine el tiempo de recuperación del jugador.