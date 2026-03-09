Dos futbolistas fueron suspendidos de por vida de la MLS por temas de apuestas

La Major League Soccer (MLS) anunció sanciones de por vida contra los futbolistas ghaneses Derrick Jones y Yaw Yeboah, tras comprobarse su participación en apuestas relacionadas con partidos de la propia liga, incluidos encuentros de sus equipos.

La decisión fue comunicada oficialmente por la MLS luego de una investigación interna que analizó el comportamiento de ambos jugadores durante las temporadas 2024 y 2025.

La investigación que terminó en expulsión definitiva

Según explicó la liga, tras revisar los resultados del proceso disciplinario se determinó que los jugadores realizaron “apuestas extensas en fútbol”, lo que constituye una violación grave de las normas de integridad deportiva.

El punto más delicado del caso es que las apuestas incluían partidos de los propios equipos en los que participaban, algo que está estrictamente prohibido por los reglamentos de las ligas profesionales.

Aunque ambos futbolistas ya no pertenecían a equipos de la MLS al momento del anuncio, la liga decidió aplicar la sanción más severa posible: inhabilitación permanente para participar en cualquier actividad relacionada con la competición.

Durante la temporada 2024, Jones y Yeboah coincidieron en el plantel del Columbus Crew, uno de los clubes protagonistas del campeonato estadounidense en los últimos años.