9 equipos de una reconocida liga recibieron importante deducción de puntos porcorrupción y manipulación de partidos

La temporada 2026 de la Chinese Super League comenzó con un escenario poco habitual en el fútbol profesional. Nueve de los dieciséis clubes participantes iniciaron el campeonato con deducciones de puntos como consecuencia de sanciones disciplinarias impuestas tras una investigación sobre corrupción y manipulación de partidos en el fútbol del país.

Las medidas fueron anunciadas por la Chinese Football Association como parte de un proceso de revisión que involucró a clubes de primera y segunda división. En total, trece instituciones del sistema profesional chino recibieron castigos deportivos y económicos luego de que las autoridades detectaran irregularidades vinculadas a apuestas ilegales, amaño de resultados y otras prácticas consideradas contrarias a la integridad de la competencia.

En la primera división, los clubes sancionados comenzaron el torneo con diferentes penalizaciones en la tabla de posiciones. Entre ellos aparecen equipos tradicionales del fútbol chino como Shanghai Shenhua y Tianjin Jinmen Tiger, ambos con deducciones de diez puntos. También recibieron castigos Beijing Guoan y Shanghai Port, que iniciaron la temporada con cinco puntos menos.

A la lista se suman Zhejiang FC y Wuhan Three Towns, igualmente sancionados con deducciones de cinco puntos. Otros clubes afectados fueron Henan FC y Shandong Taishan, que comenzaron con seis puntos menos, mientras que Qingdao Hainiu recibió una penalización de siete unidades.

Las sanciones forman parte de una investigación de gran escala desarrollada en los últimos años por autoridades deportivas y judiciales del país. El proceso examinó partidos disputados en temporadas anteriores y revisó operaciones financieras dentro de varios clubes profesionales. Según los resultados divulgados por la federación, se identificaron acuerdos para manipular resultados, pagos irregulares y vínculos con redes de apuestas ilegales.

El alcance del caso también incluyó sanciones individuales. Un total de 73 personas vinculadas al fútbol profesional fueron castigadas con suspensiones de largo plazo o inhabilitaciones de por vida para participar en actividades relacionadas con el deporte. Entre los sancionados figuran dirigentes, entrenadores, árbitros y otros funcionarios que desempeñaban distintos roles dentro de la estructura del fútbol chino.

Las autoridades del país han impulsado en los últimos años una campaña más amplia contra la corrupción en diferentes sectores, incluida la industria deportiva. El fútbol, que experimentó un fuerte crecimiento económico durante la década pasada con inversiones privadas y la llegada de jugadores extranjeros, ha sido uno de los focos de esa revisión institucional.

El inicio de la temporada con múltiples equipos en puntos negativos genera un panorama competitivo atípico para el campeonato. En términos deportivos, las deducciones obligan a varios clubes a comenzar el torneo con una desventaja significativa en la tabla de posiciones, lo que puede influir en la lucha por los puestos internacionales y en la pelea por evitar el descenso.

Para la federación china, las sanciones buscan reforzar la credibilidad del torneo y enviar una señal sobre la necesidad de proteger la integridad de la competencia. Aunque el impacto inmediato se refleja en la clasificación de la liga, el objetivo declarado por las autoridades es establecer mecanismos de control más estrictos y prevenir nuevos casos de manipulación de partidos.

De esta manera, la temporada 2026 de la Chinese Super League se desarrolla bajo un contexto marcado por el intento de reordenar el fútbol profesional del país tras uno de los procesos disciplinarios más amplios registrados en su historia reciente.