Jugador se mofó de sus rivales lanzándoles agua y casi le llueven golpes por pasarse de gracioso

Jugador de Gremio lanzando agua a sus rivales - Fotos: Capturas de pantalla de la transmisión oficial el 8 de marzo del 2026

Uno de los hechos más curiosos y cómicos del fin de semana en el mundo del fútbol se dio en el clásico de Porto Alegre entre Grêmio e Internacional, donde, además, había varios colombianos a bordo en ambas escuadras. Rafael Santos Borré, Johan Carbonero, Miguel Monsalve y José Enamorado eran los cafeteros involucrados en este, uno de los partidos más calientes de todo Brasil.

Después de comenzar el compromiso, ya se mostraban señales de pelea entre los dos clubes dada la calentura del juego y la forma en que se estaba disputando. A los escasos 5 minutos, se formó la primera gran bronca después de que se sancionara una falta, donde, el jugador de Gremio, Carlos Vinícius, quisiera pasarse de gracioso mofándose de sus rivales de una manera bastante curiosa y que despertó decenas de reacciones por el cómico actuar.

Y es que justo mientras el árbitro daba solución a la situación, el delantero tomó una botella para fingir tomar agua mientras le lanzaba chorros de la misma botella a sus rivales, quienes se encontraban detrás de él. Al percatarse de esto, el portero de Inter, Rochet, procedió a encararlo de forma airada, desatando una bronca grande entre los futbolistas y sembrando la escena del fin de semana.

Después de que esta curiosa escena pasara, miles de personas le han hecho bombo a este suceso, dejando en evidencia el reprochable actuar del delantero de Gremio, pero también la calentura que hay en cada clásico de Brasil, donde siempre se suelen jugar a muerte con tal de no perder el honor ante sus más acérrimos contrincantes.

Violenta patada en el fútbol ecuatoriano le da la vuelta al mundo: Jugador terminó con fractura en la pierna

Un dramático episodio se vivió en el fútbol ecuatoriano durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, correspondiente a la LigaPro, luego de una violenta entrada que terminó con una grave lesión para el futbolista Jean Pierre Arroyo Vernaza, jugador del conjunto negriazul. El encuentro, que finalmente terminó con victoria 3-1 para Independiente del Valle, quedó marcado por la impactante acción que dejó al futbolista con la pierna rota.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 61 del partido, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1. Arroyo, de 22 años, avanzaba en velocidad con el balón en dirección al área rival cuando fue alcanzado por el defensor argentino Brian Negro, quien se lanzó con una barrida para intentar detener el ataque. La entrada, sin embargo, impactó de lleno en el tobillo izquierdo del futbolista del Independiente del Valle.

Las imágenes de la jugada evidenciaron la gravedad del golpe. Tras el impacto, la pierna de Arroyo se dobló de manera anormal y el jugador quedó tendido sobre el césped visiblemente afectado y gritando de dolor. De inmediato, sus compañeros y el cuerpo médico ingresaron al campo para asistirlo, mientras el árbitro del encuentro mostró tarjeta roja directa al defensor de Mushuc Runa por la dureza de la acción.

El momento generó escenas de gran tensión dentro del estadio. Los futbolistas de Independiente del Valle rodearon al árbitro para reclamar la acción, mientras algunos jugadores de Mushuc Runa también se acercaron a observar la situación del rival lesionado. Durante varios minutos el partido estuvo detenido mientras el personal médico atendía al jugador, que permanecía inmovilizado en el terreno de juego.