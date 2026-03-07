¡Voló! Con increíble rutina: Ángel Barajas, gana medalla de oro en barras en Copa del Mundo de Gimnasia de Azerbaiyán

Foto Ángel Barajas gana medalla de oro en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia en Bakú.

El gimnasta colombiano Ángel Gabriel Barajas Vivas volvió a dejar en alto el nombre del país tras conquistar una nueva victoria internacional. El deportista cucuteño se quedó con la medalla de oro en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, que se disputa en Bakú, Azerbaiyán, gracias a una rutina impecable que lo llevó a lo más alto del podio.

La destacada actuación del atleta de Norte de Santander estuvo acompañada por su gran referente y compañero de disciplina, Jossimar Calvo, quien ha sido una de las mayores inspiraciones en su carrera deportiva. El logro se convirtió en un nuevo capítulo de éxito para uno de los gimnastas colombianos más prometedores de los últimos años.

El colombiano Ángel Barajas conquista oro en la Copa del Mundo de Gimnasia y va por otra medalla

En la final de barras paralelas, Ángel Barajas consiguió un puntaje de 14.600, suficiente para superar a sus rivales y asegurar el primer lugar. El podio fue completado por el japonés Wataru Tanigawa, quien obtuvo 14.200, y por el australiano Jesse Moore, que alcanzó 14.000 puntos.

La rutina presentada por el colombiano fue considerada por especialistas como una de las más sólidas de la jornada. Cada movimiento fue ejecutado con precisión, demostrando el alto nivel técnico que ha venido consolidando en los últimos años dentro de la gimnasia artística internacional.

Este triunfo también representa una muestra de superación para el deportista. Durante la ronda clasificatoria, Barajas había terminado en la quinta posición tras sufrir una caída en medio de su esquema de movimientos, situación que generó dudas sobre su rendimiento en la final. Sin embargo, el cucuteño logró corregir los errores y regresar al escenario con una ejecución impecable.

El seleccionador nacional de gimnasia artística, Jairo Ruiz Casas, destacó la disciplina y capacidad de resiliencia del atleta colombiano tras su triunfo.

“Este es el premio a la disciplina. A ser un buen receptor, si escucha sugerencias y las aplica, tienen resultados por más que se presenten caídas. Hay que ser resilientes. Agradezco a todo el equipo interdisciplinario nuestro”, señaló el entrenador tras la obtención de la medalla.

La victoria en Bakú también representa la séptima medalla que Ángel Barajas consigue en el circuito de Copas del Mundo, consolidándolo como uno de los gimnastas latinoamericanos con mayor proyección.

Durante 2024, el colombiano ya había subido al podio en esta misma ciudad, logrando dos medallas de bronce en barras paralelas y barra fija. Ese mismo año también consiguió otra presea de bronce en barra fija en la Copa del Mundo de El Cairo.

En 2025, Barajas continuó ampliando su palmarés internacional al obtener dos medallas de plata, una en París y otra en Szombathely, ambas en la modalidad de barras paralelas.

Más recientemente, en 2026, el gimnasta también sumó una medalla de plata en barra fija en Cottbus, resultado que ya anticipaba el gran momento deportivo que atraviesa el atleta colombiano.

El título conseguido ahora en Azerbaiyán confirma su evolución técnica y competitiva, especialmente tras haber alcanzado reconocimiento internacional luego de su destacada actuación como medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero la participación de Ángel Barajas en la Copa del Mundo de Bakú aún no ha terminado. El gimnasta colombiano también clasificó a la final de barra fija, considerada uno de sus aparatos más fuertes.

La competencia se disputará durante la jornada del domingo 8 de marzo, donde el deportista buscará sumar una nueva medalla para Colombia y seguir consolidando su nombre dentro de la élite mundial de la gimnasia artística.

Con apenas unos años de trayectoria en el alto rendimiento, Ángel Barajas continúa demostrando que su talento, disciplina y constancia lo posicionan como una de las grandes figuras del deporte colombiano en el escenario internacional.