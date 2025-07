“No me falle”: Ángel Barajas le pidió al presidente Petro más presupuesto para el deporte en el país

A través de un video, el único gimnasta medallista olímpico en la historia del deporte colombiano le hizo una petición al presidente Gustavo Petro para seguir aportando al deporte colombiano. Se trata de Ángel Barajas, medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos París 2024, quien ha liderado la voz sobre las responsabilidades económicas del Gobierno Nacional con los deportistas.

En un video publicado en Instagram, el gimnasta de 18 años le envió un mensaje al jefe de Estado en un tema que siempre ha sido discutido, el aporte económico. “Le extiendo la invitación a Gustavo Petro porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente, para así tener una muy buena preparación y mantener una competencia de buena calidad”, dijo Barajas, haciendo alusión a la ilusión de los deportistas de cara a un nuevo ciclo olímpico.

“Presidente, espero no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”, agregó el atleta cucuteño, quien ha sostenido que no habla solo por él, sino también “por una generación de atletas que sueña con llegar lejos, pero que entrena con sacrificios inmensos”,

Al gimnasta se le sumó el pesista Jeison López, también medallista de plata en París 2024. “El deporte no es un lujo, es una herramienta de transformación social, un país que le da la espalda al deporte, le da la espalda a su juventud, a su salud y a su orgullo”, posteó el vallecaucano.

“Hago un llamado respetuoso al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, y a la ministra del Deporte, Luz Cristina López, para que se tomen medidas urgentes para cumplir con las responsabilidades financieras. Es fundamental que se cumpla con los compromisos económicos de este año para garantizar el desarrollo y crecimiento de la gimnasia en Colombia”, expresó en sus redes a finales del 2024.