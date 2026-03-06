SuperSociedades sancionó a presidente de club del FPC por incumplir órdenes

Una nueva polémica administrativa golpea al fútbol profesional colombiano, la Superintendencia de Sociedades anunció una sanción económica contra el representante legal del Llaneros Fútbol Club por incumplir órdenes oficiales relacionadas con la entrega y revisión de información financiera del club.

La entidad confirmó que impuso una multa de 50 millones de pesos al directivo Juan Carlos Trujillo Velásquez, tras encontrar irregularidades en el cumplimiento de requerimientos administrativos emitidos entre 2025 y 2026.

¿Por qué sancionaron a Llaneros?

Según explicó la Superintendencia, el directivo no acató varias órdenes formales enviadas mediante oficios oficiales en los que se solicitaba información relacionada con la evaluación de los estados financieros del club correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

Además, el proceso también está relacionado con hallazgos detectados durante una visita administrativa realizada en mayo de 2023, en la que la entidad identificó inconsistencias que debían ser aclaradas posteriormente mediante documentación adicional.

De acuerdo con la autoridad de supervisión empresarial, el incumplimiento demuestra que el representante legal se apartó del estándar de conducta esperado para un administrador empresarial, conocido jurídicamente como el comportamiento del “buen hombre de negocios”.

La Superintendencia advirtió que este tipo de conductas afecta la confianza en la información financiera, compromete la transparencia y pone en duda la credibilidad de los reportes contables que las sociedades deben presentar ante las autoridades.

Advertencia de la SuperSociedades

El superintendente Billy Escobar Pérez aseguró que la entidad seguirá vigilando con especial atención el cumplimiento de las normas en organizaciones empresariales, incluidos los clubes deportivos profesionales.

“El propósito de la Superintendencia es promover la sostenibilidad y solidez del tejido empresarial mediante una supervisión preventiva y correctiva”, explicó el funcionario.

Escobar también enfatizó que los administradores de clubes deportivos deben cumplir estrictamente las disposiciones legales, debido al impacto que tiene la información financiera en hinchas, inversionistas, patrocinadores y demás grupos de interés.

El investigado podrá ejercer su derecho de defensa mediante el recurso de reposición dentro del término correspondiente.

La Superintendencia de Sociedades reiteró que continuará trabajando para asegurar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a su conocimiento y para fortalecer la transparencia empresarial en el país”.