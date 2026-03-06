“Son una peste”, Iván Mejía no se puso con rodeos tras nuevos ‘inventos’ en el fútbol

Iván Mejía siempre ha dejado claro que no se pone con rodeos y en esta ocasión señaló que los directivos del fútbol, en cabeza de Gianni Infantino (presidente de la FIFA), “son una peste”, esto, por los constantes cambios al deporte, los que, según él, ‘terminaron desnaturalizando el juego’.

Esta salida se dio ante las versiones de la supuesta aprobación para tener dos pausas de hidratación en los partidos, una en cada tiempo, con la opción de que se emitan pausas comerciales durante ellas.

A un comentario que señala: “Pausas de hidratación en el mundial con posibilidad de que haya comerciales en TV durante ellas. Lograron hacer un deporte de 4 tiempos muertos. Al final se llamará Fútbol Americano”.

Allí, llegó la respuesta de Mejía Álvarez, señalando que “De tanto “inventar” terminaron desnaturalizando el juego. Los directivos, empezando por Infantino, son una peste”.

Adicional a esto, dejó clara su postura: “No comparto las cámaras presentando con pelos y señales los momentos de la hidratación. Ese tiempo es cómo la intimidad del conductor con su plantel, cómo la charla técnica previa al juego. Merece ser respetado y privado. Es una opinión, los leo..”.

Sin rodeos, Iván Mejía Álvarez dejó en claro que para él no es buena idea las pausas de hidratación y que cada vez se está desnaturalizando más el juego, además, culpó a los directivos por esto.