Copa Sudamericana 2026: así quedaron los bombos del sorteo con Millonarios y América de Cali listos para la fase de grupos

Tras superar la fase previa, América de Cali y Millonarios aseguraron su presencia en la fase de grupos, lo que además permitió definir los bombos para el sorteo que organizará la CONMEBOL el 19 de marzo.

El cuadro escarlata llega con una ventaja importante: será cabeza de serie. Gracias a su posición en el ranking de clubes del organismo sudamericano, América fue ubicado en el bombo 1, donde compartirá con algunos de los clubes más poderosos del continente a los que evitará como rivales.

En contraste, el conjunto embajador quedó ubicado en el bombo 2, lo que lo pondrá a competir, sí o sí, con uno de los cabezas de serie.

América de Cali, entre los gigantes del continente

El equipo vallecaucano logró su clasificación luego de vencer 2-1 a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, resultado que cerró la fase previa del torneo. Los goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios sellaron el boleto internacional para los escarlatas.

Con ese resultado, el equipo quedó ubicado en el bombo 1, junto a clubes históricos como:

River Plate

Racing Club

São Paulo FC

Atlético Mineiro

Gremio

Olimpia

Santos FC

Estar en este bombo le permitirá al club colombiano evitar enfrentarse con estas potencias en la fase de grupos, lo que en teoría podría facilitar su camino hacia la siguiente ronda.

Millonarios también aseguró su cupo

Por su parte, Millonarios selló su clasificación tras vencer 3-1 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El argentino Rodrigo Contreras fue la gran figura con doblete, mientras que Leonardo Castro anotó el tercero desde el punto penal.

El club bogotano quedó en el bombo 2, donde compartirá lugar con equipos de peso como:

San Lorenzo

Red Bull Bragantino

Vasco da Gama

Tigre

Caracas FC

Palestino

Cienciano

Esto significa que Millonarios deberá cruzarse con alguno de los cabezas de serie, lo que podría generar grupos muy competitivos.

Bombos Sorteo Copa Sudamericana 2026

Bombo 1

River Plate (Argentina)

Racing de Avellaneda (Argentina)

América de Cali (Colombia)

São Paulo FC (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

Gremio (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

Santos (Brasil)

Bombo 2

Millonarios (Colombia)

San Lorenzo (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Palestino (Chile)

Caracas FC (Venezuela)

Vasco da Gama (Brasil)

Tigre (Argentina)

Cienciano (Perú)

Bombo 3

Audax Italiano (Chile)

Blooming (Bolivia)

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Montevideo City (Uruguay)

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Independiente Petrolero (Bolivia)

Boston River (Uruguay)

Macará (Ecuador)

Bombo 4

Recoleta (Paraguay)

Alianza Atlético (Perú)

Deportivo Riestra (Argentina)

Barracas Central (Argentina)

Barcelona SC (Ecuador) / Botafogo (Brasil)

Medellín (Colombia) /Juventud (Uruguay)

Deportes Tolima (Colombia) / O’Higgins (Chile)

Carabobo (Venezuela) / Sporting Cristal (Perú)

¿Cuándo será el sorteo?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana está previsto para el 19 de marzo en Asunción, Paraguay. Ese día se conocerán los ocho grupos del torneo, que comenzará su fase de grupos en abril.

Con América de Cali como cabeza de serie y Millonarios buscando un grupo accesible, Colombia tendrá una fuerte representación en el segundo torneo de clubes más importante del continente. Ahora, toda la expectativa está puesta en el sorteo que definirá los rivales y el camino hacia el título.