Cali anunció principio de acuerdo con jugador con importante paso por Selección Colombia

El Deportivo Cali confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con el volante colombiano Gustavo Cuéllar para su posible vinculación al club, lo que marcaría el regreso de uno de los mediocampistas más destacados que han surgido de la cantera verdiblanca en los últimos años.

La institución azucarera emitió un comunicado oficial en el que informó que el entendimiento con el jugador ya está adelantado, aunque aún faltan algunos pasos formales antes de que se haga oficial su incorporación al plantel profesional.

Vea acá: Reconocido exfutbolista fue denunciado públicamente por supuesta estafa a varios hinchas

El anuncio oficial del Deportivo Cali

En el comunicado, el club explicó que el acuerdo con Cuéllar todavía está sujeto a varios aspectos administrativos y médicos.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Gustavo Cuéllar para su posible vinculación a la institución”, señaló la entidad.

Además, el equipo aclaró que el proceso aún depende del cumplimiento de los términos contractuales establecidos entre ambas partes y de la realización satisfactoria de los exámenes médicos.

Si todo se desarrolla sin contratiempos, el mediocampista se integrará oficialmente al proyecto deportivo del club, actualmente liderado por el cuerpo técnico del conjunto caleño.

El regreso de un canterano con experiencia internacional

La posible llegada de Gustavo Cuéllar representa un movimiento estratégico para el Deportivo Cali, que busca fortalecer su plantilla con experiencia internacional y liderazgo en el mediocampo. El volante barranquillero se formó justamente en el club vallecaucano, donde debutó como profesional y comenzó a construir una carrera que luego lo llevaría a importantes ligas del mundo.

Tras su salida del Cali, Cuéllar jugó en el Junior de Barranquilla, equipo con el que consolidó su nivel en el fútbol colombiano. Posteriormente dio el salto al exterior para vestir la camiseta del Flamengo en Brasil, donde se convirtió en una de las figuras del mediocampo y ganó reconocimiento en el continente.

Su carrera continuó en el fútbol asiático con el Al-Hilal y luego con el Al-Shabab, ambos de Arabia Saudita, antes de regresar al fútbol sudamericano para jugar con Grêmio en Brasil.

Comunicado Oficial

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Gustavo Cuéllar para su posible vinculación a la institución.

Este acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales establecidos entre las partes y a la realización satisfactoria de los exámenes médicos correspondientes.

En caso de que dichos procesos se desarrollen de manera favorable, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali, dentro del proceso deportivo liderado por el cuerpo técnico de la institución.

El Deportivo Cali, comprometido con la transparencia y la veracidad de la información, continuará siendo el único medio oficial para comunicar cualquier novedad relacionada con este y otros movimientos institucionales, a través de sus canales oficiales”.