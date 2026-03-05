“Sin payasadas”, lluvia de elogios para los relatores de ESPN en Nacional vs Millonarios

El rol de comentarista y narrador, que suelen recibir más críticas negativas que elogios, más en un país como Colombia, fue destacado por la labor que desempeñaron Julián Capera y Luis Vásquez, en el manejo de la transmisión de la cadena internacional ESPN, en medio del duelo de Atlético Nacional y Millonarios.

De la llave por Copa Sudamericana, más allá de la clasificación del cuadro Albiazul y los ecos deportivos, también ha hecho bastante eco entre los aficionados que observaron el juego por televisión, el manejo dado por la dupla en cuestión.

En medio del juego, en los perfiles de los protagonistas y al final del compromiso, la mayoría de los comentarios apuntaron a destacar el trabajo, con publicaciones tipo:

“Muy buena transmisión, sería, al punto. Sin nada de payasadas de domicilios ni ” lo analizamos en el show” ni salsa Bary. Cómo debe ser. Felicitaciones ambos”.

“Tremendo narrador se mandaron @ESPNColombia Un aplauso para Lucho Vásquez, clarito y neutro en la narración, aunque el tono se parezca un poco al de Javier Fernández, tiene su estilo definido y fue una gran transmisión 👏🏻”

“Y aquí los babosos todavía están encantadísimos con Eduardo Luis y sus payasadas maricas con las que sale cada 10 segundos”

“La transmisión de @ESPNColombia con @JulianCaperaB y ese gran relator fue muy pero muy bien. Sin hablar “chimbadas”, serios y muy profesionales en todo”

“Qué lindo escuchar un partido serio entre equipos colombianos.... nada de debatir todo... transmisión con altura”

“Sin narradores que se creen la panacea, o salen con cancioncitas maricas. LOS PROTAGONISTAS SON LOS 22 DEL RECTANGULO, NO EL QUE NARRA”.

“Julián, aplausos para su transmisión hoy. Mesurado, preparado y claro en los análisis. Usted muestra que el periodismo deportivo colombiano aún tiene salvación”.

“Al César lo que es del César. Fue una tremenda transmisión!! Felicidades”.

“La narración de ESPN hoy fue muy pulcra. @JulianCaperaB y el narrador fueron un alivio para todos. Si ven que si se puede hacer transmisiones a la altura”.

Esos, apenas unos de los múltiples elogios que aparecieron de parte de los aficionados colombianos para Julián Capera y Luis Vásquez que se ganaron el reconocimiento por su transmisión en ESPN en el duelo de Nacional y Millonarios.