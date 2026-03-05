Rodrigo Holgado podría volver al América de Cali después de que el TAS ratificara su sanción de un año sin jugar

La sanción impuesta al delantero argentino Rodrigo Holgado por el caso relacionado con la elegibilidad para la selección de Malasia continuará vigente. En las últimas horas se confirmó que el castigo disciplinario de un año de suspensión se mantendrá en los términos inicialmente establecidos por la FIFA, luego de la revisión del proceso.

El caso se originó a partir de una investigación sobre el proceso de nacionalización de varios futbolistas extranjeros que buscaban representar a Malasia en competencias internacionales. Dentro de ese grupo se encontraba Holgado, quien había iniciado los trámites para obtener la elegibilidad deportiva con el argumento de un vínculo familiar que lo conectaba con ese país.

Según la documentación presentada en su momento, el delantero habría acreditado que uno de sus abuelos nació en territorio malasio, condición que, de acuerdo con la normativa de elegibilidad de la FIFA, podría permitirle disputar partidos oficiales con esa selección. Sin embargo, durante el proceso de verificación de los documentos, las autoridades determinaron inconsistencias en la información entregada.

Las investigaciones concluyeron que el abuelo del jugador no nació en Malasia, como indicaban los documentos presentados inicialmente, sino en la ciudad de Caseros, en Argentina. Esta diferencia llevó a que el organismo rector del fútbol mundial considerara que el proceso de elegibilidad había sido sustentado con información incorrecta, lo que derivó en un procedimiento disciplinario.

Tras analizar el caso, la FIFA decidió imponer a Holgado una suspensión de 12 meses de toda actividad oficial relacionada con el fútbol, una medida que incluye la imposibilidad de disputar partidos en competiciones organizadas bajo su jurisdicción o la de las confederaciones afiliadas. La sanción forma parte de los mecanismos que el organismo aplica cuando se detectan irregularidades en los procesos de elegibilidad internacional.

En los meses posteriores a la decisión inicial, el caso generó expectativa debido a la posibilidad de que la sanción fuera revisada o reducida mediante instancias de apelación. No obstante, la resolución más reciente confirmó que el castigo disciplinario se mantendrá sin modificaciones, por lo que el jugador deberá completar el periodo de suspensión antes de poder regresar a la competencia oficial.

La situación tiene implicaciones directas para el club en el que milita el delantero, Coquimbo Unido, donde está cedido desde América de Cali. Holgado, de 30 años, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el fútbol sudamericano, con pasos por clubes de Argentina y Chile antes de su llegada al balompié colombiano. Su perfil como delantero de área y su capacidad para finalizar jugadas lo habían convertido en una de las alternativas en el ataque del América antes de que se conociera el proceso disciplinario.

La ratificación de la sanción cierra, al menos por ahora, una etapa del caso y deja definido el panorama inmediato para el futbolista. Una vez cumplido el periodo de suspensión, el jugador quedará habilitado nuevamente para participar en competiciones oficiales, siempre que su situación contractual y deportiva lo permita.

El episodio también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles en los procesos de elegibilidad de selecciones nacionales, un ámbito en el que la FIFA ha reforzado los mecanismos de verificación documental en los últimos años para evitar irregularidades en la representación internacional de los jugadores.

Aquí una parte de la decisión del TAS ante este caso:

“Tras considerar las pruebas, el Panel del TAS determinó que la infracción de falsificación de documentos de elegibilidad estaba demostrada y que la prohibición de jugar partidos durante 12 meses era una sanción razonable y proporcionada para los jugadores, dada su responsabilidad cómplice en este fraude.

Sin embargo, de conformidad con el Artículo 22 del CDF, el Panel decidió que la prohibición solo se aplicaría a los partidos y no a todas las actividades relacionadas con el fútbol. Esto significa que los jugadores pueden reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes durante la prohibición. En consecuencia, las apelaciones de los jugadores fueron parcialmente estimadas y las sanciones fueron parcialmente modificadas.

La prohibición de jugar partidos comienza hoy, 5 de marzo de 2026, con crédito por el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026, inclusive, fecha en que se cumplió la prohibición. El Panel del TAS consideró que la multa de 350.000 CHF impuesta a la FAM era justificada y proporcionada.

Esta es una decisión operativa (sin fundamento), y el laudo completo del TAS se emitirá oportunamente. Posteriormente, se emitirá una decisión fundamentada y, a efectos legales, solo el texto utilizado en la decisión escrita es vinculante“.