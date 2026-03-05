“Perdimos demasiado tiempo”, Diego Arias sobre si se va o no de Nacional, tras caer eliminado ante Millonarios

En Atlético Nacional, todas las voces apuntan a la misma petición: la salida de Diego Arias y el pedido de un entrenador acorde al cargo, algo que señalan, no tienen desde la ida de Reinaldo Rueda, sin embargo, el propio entrenador, dejó claro que no va a decidir en caliente.

Esto, tras la eliminación del cuadro antioqueño en la fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios, al caer 3-1 en condición de local. Sin embargo, el DT señaló que por momentos del partido se acercó al objetivo de clasificar.

En la rueda de prensa, tras la molestia de los hinchas, el interrogante general apuntó a que si daría el paso al costado, teniendo en cuenta el ambiente que se está viviendo con la hinchada.

Ante esto, Diego Arias respondió: “Yo entiendo la frustración y el nivel de tristeza que está sintiendo toda nuestra gente, las personas que nos acompañaron hoy, para nosotros también ha sido un golpe muy grande”.

“Perdimos demasiado tiempo, energía y esfuerzos en el club para poder organizar una plantilla como la que hoy tenemos”, añadió.

Sin embargo, “Es un momento fuerte, un golpe duro para nosotros. No es momento para, sobre esa emoción que podríamos estar sintiendo, tomar una decisión apresurada. Seguramente mañana, más tranquilos, podemos analizar profundamente”

“Entiendo lo que está sintiendo la gente, porque nosotros lo estamos sintiendo también. Es un golpe fuerte, porque lo habíamos preparado y en parte del partido nos habíamos acercado al objetivo”, agregó.

Diego Arias no tomó una decisión en caliente, pero el ambiente deja complicada su continuidad al frente de Atlético Nacional, luego de la eliminación como local ante Millonarios en la Copa Sudamericana.