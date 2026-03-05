Millonarios humilló a Nacional en Medellín: estos fueron los goles que le dieron la victoria al ‘Embajador’

El superclásico colombiano se definió a favor de Millonarios en la noche de este miércoles 4 de marzo tras la victoria sobre Atlético Nacional en la fase preliminar de eliminación directa de la Copa Sudamericana. El ‘Embajador’ aguó la fiesta del equipo paisa y lo dejó por fuera de la competición internacional con un marcador de 3-1.

(Siga leyendo: ¿Contra quién jugaría Millonarios en la Copa Sudamericana luego de eliminar a Atlético Nacional?).

Temprano en el minuto 10, el capitán bogotano de Millonarios, David Macalister Silva tuvo el primero, pero no supo definir frente al histórico portero de la Selección Colombia, David Ospina.

La figura indudable del partido, sin embargo, fue el delantero Rodrigo Contreras, quien se hizo sentir temprano en el primer tiempo con un golazo desde mitad de cancha. Contreras vio mal parado a David Ospina, le pegó al balón y anotó un tanto en el minuto 21 del primer tiempo.

Atlético Nacional no se dejó sacar del partido. Unos minutos después, Nicolás Rodríguez recibió un pase de Jorman Campuzano, desenfundó rápido y le rompió el arco al guardameta de Millonarios, Diego Novoa.

Sin embargo, la estabilidad anímica de los verdolagas duró poco. Sobre el minuto 40, el árbitro pitó penal a favor de Millonarios. El encargado de cobrarlo fue Leonardo Castro, quien no dudó y le pegó duro y al centro. El ‘Embajador’ se fue al descanso con victoria.

El segundo tiempo parecía un monólogo para Atlético Nacional, pero en su afán de atacar dejó espacios y los rápidos delanteros de Millonarios acecharon el arco de David Ospina una y otra vez.

Leonardo Castro tuvo oportunidad de marcar el tercero, pero estrelló el balón en el horizontal de la portería defendida por David Ospina.

La noche seguía siendo azul y Rodrigo Contreras estaba destinado a ser el héroe sin capa del cuadro capitalino. En el minuto 75, le cayó un balón en los pies y, aunque tenía a dos rivales en frente, no se amilanó, le pegó duro contra el palo y selló la victoria de Millonarios.

La abultada diferencia entre las nóminas de Nacional y Millonarios

Sin duda, fue una derrota dolorosa para Atlético Nacional, sobre todo por la diferencia en las nóminas.

De acuerdo con la firma Transfermrkt, mientras los jugadores de Atlético Nacional están avaluados en 23,2 millones de euros, los de Millonarios apenas alcanzan los 11,8 millones de euros.

Ahora, una tempestad se cierne sobre la cabeza del técnico Diego Arias.