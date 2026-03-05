“Le queda grande”, Carlos Antonio Vélez dice que Atlético Nacional no tiene técnico

Carlos Antonio Vélez no se puso sin titubeos y soltó sin ningún reparo que Atlético Nacional no tiene técnico y que Diego Arias lo ha dejado en evidencia, demostrando que no es más que un aprendiz.

Esto, luego de la eliminación de Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios, al caer 3-1 en condición de local.

“Es fácil diagnosticar. Nacional tiene una buena nómina, tiene una muy buena nómina, lo que no tiene es técnico. Tiene un muchacho que está aprendiendo, al que le queda grande esa responsabilidad, que pena, pero es evidente que le queda grande. No tiene la suficiente experiencia”, sentenció en Planeta Fútbol.

Vea acá: Desde abajo, el manotazo y empujón de David Ospina a Rodrigo Contreras que no se vio en tv

Añadiendo que “Ayer, Bustos le tiró la experiencia que tiene, sus 62 partidos en competencias internacionales, se las tiró en la cara”.

Más adelante, manifestó que “Hay que empezar a sacar todos esos problemillas, pero de que Nacional tiene nómina, la tiene, pero lo que no tiene es un técnico para esa nómina ni para la historia y jerarquía del club”.

Vélez sobre David Ospina

David Ospina fue uno de los grandes señalados y esto lo cobró, nuevamente, Carlos Antonio Vélez, que pidió no llevar al portero al Mundial con la Selección Colombia porque ya ‘no da más’.

Durante el partido, el guardameta se vio comprometido, especialmente, en el primer gol, con un remate desde antes de mitad de cancha de Rodrigo Contreras, que lo tomó adelantado y no alcanzó a regresar ni a saltar lo suficiente para detenerlo.

El analista señaló: “Lo he dicho mil veces y lo repito hoy: admiro profundamente a David Ospina, pero los tiempos de David se acabaron”.

Esto, apuntando de cara al Mundial 2026: “Aunque prometí no volverme a meter en el tema Selección, digamos que por última vez, cuando les digo que mis arqueros son Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier, si se recupera; es porque yo estoy absolutamente convencido de que David no da más”.

Señalando que “Cinco años atrás, el golazo de Contreras desde la mitad, él lo alcanza, al menos llega más rápido, así le entre la pelota, aquí no, porque la edad cobra”.

“Y en penaltis, todos sabemos que cuando hay uno, David se tira hacía el otro lado, eso no es de ahora, eso es de siempre. Si Nacional lo quiere tener, ese es su problema”, añadió.

No solo muchos hinchas, también Carlos Antonio Vélez, le están pasando cuenta de cobro a David Ospina por su presente con el que no ven viable que sea convocado al Mundial 2026.