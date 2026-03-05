Colombia apuesta al balance entre veteranía y juventud en el Clásico Mundial de Béisbol

Desde el lado colombiano, el mensaje también fue claro: competir y aprovechar el escenario que representa el Clásico Mundial para el crecimiento del béisbol en su país.

“Esto es un espectáculo. En mi carrera me faltó esto, vivir este espectáculo porque estás jugando para tu país, estás representando lo que es el béisbol colombiano. Tenemos un buen equipo, hay que salir a competir”, expresó la leyenda del béisbol colombiano Edgar Rentería.

El conjunto sudamericano confía en una combinación de experiencia y juventud para enfrentar el torneo.

“El equipo tiene muy buena defensa, tenemos pitchers veteranos como José Quintana, que abrirá ante Puerto Rico. Creo que vamos a competir, que es lo más importante”, explicó.

Además, destacó que el grupo actual presenta mayor madurez que en participaciones anteriores.

“Los muchachos están más veteranos. Antes había más rookies. Este equipo ahora tiene una combinación muy buena entre veteranos y rookies. Estamos mejor preparados”, indicó.

Aunque reconocen la tradición de potencias como Puerto Rico o República Dominicana, el objetivo del equipo colombiano es seguir creciendo dentro del escenario internacional.

“Sabemos que no somos tan grandes como Puerto Rico o como Dominicana. Queremos serlo, pero hay que tratar de hacer las cosas bien para que los muchachos que están viendo allá en Colombia se motiven, se entusiasmen y quieran jugar béisbol”, sostuvo.

“Vamos a dar lo mejor que tenemos. Estamos preparados para hacerlo. Queremos quedar campeones como todos los equipos que están participando y que estén confiados que vamos a dar el cien por ciento”, concluyó.

Puerto Rico y Colombia se verán las caras mañana viernes, a partir de las siete de la noche.