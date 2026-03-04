Futbolista desata escándalo porque sus visitas aparecieron desnudas en la piscina de su condominio

Un nuevo lío extradeportivo sacude al fútbol de nuestro continente, puntualmente al chileno y salpica directamente a Colo Colo, justo después de la dolorosa caída en el Superclásico frente a Universidad de Chile. El protagonista es el lateral Cristian Riquelme, quien habría estado involucrado en un polémico episodio en la piscina del condominio donde reside.

¿Qué pasó con Riquelme?

De acuerdo con información revelada por The Clinic, el hecho ocurrió el lunes en horas de la tarde, durante el día libre del plantel. Riquelme —quien no fue convocado para el clásico disputado en el Estadio Monumental— se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en las zonas comunes del condominio AltaVista 2, ubicado en el sector de Alto Macul, en la comuna de La Florida.

Según los reportes, alrededor de las 7:00 p.m., dos personas que acompañaban al futbolista se lanzaron desnudas a la piscina comunitaria, en plena tarde y a la vista de otros residentes. La situación fue registrada por vecinos y generó molestia inmediata en la comunidad.

El episodio no tardó en viralizarse entre los copropietarios, quienes activaron reclamos formales ante la administración del recinto.

Administración tomó medidas: podrían pedirle que deje el inmueble

El mismo medio chileno confirmó que, tras revisar los registros de las cámaras de seguridad, la administración decidió solicitar formalmente el contrato de arriendo del jugador, con el objetivo de evaluar la terminación anticipada del mismo.

Además, se aplicaría la multa máxima contemplada en el reglamento interno del condominio, equivalente a 5 UTM, sustentada en el artículo 15 de la normativa de copropiedad.

Según versiones cercanas a los residentes, esta no sería la primera vez que existen roces con el futbolista. Se habla de antecedentes por ruidos molestos y reuniones que ya habían generado advertencias previas.

Hasta el momento, ni el jugador ni Colo Colo han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. El escándalo, sin embargo, llega en un momento delicado para el equipo, que intenta recomponerse tras perder el Superclásico y recibir críticas por su rendimiento deportivo.